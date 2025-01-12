https://ria.ru/20250112/pridnestrove-1993346569.html

В Приднестровье возобновили пятичасовые веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье возобновили пятичасовые веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 12.01.2025

В Приднестровье возобновили пятичасовые веерные отключения электроэнергии

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с понедельника возвращаются к 5-часовым веерным отключениям электроэнергии в сутки, сообщает в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:37:00+03:00

2025-01-12T14:37:00+03:00

2025-01-12T14:37:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с понедельника возвращаются к 5-часовым веерным отключениям электроэнергии в сутки, сообщает в воскресенье правительство ПМР в Telegram-канале. "13 января веерные отключения электроэнергии в Приднестровье будут производиться 1 раз в сутки на 5 часов", - говорится в сообщении. Благодаря запуску электростанции "Тиротекс-Энерго", третьего объекта генерация электроэнергии наряду с Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, а также жесткой экономии электроэнергии, удалось увеличить производство, однако потребление превышает потребление. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. В конце декабря 2024 года "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, 10 января 2025 года этот режим продлен еще на месяц, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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