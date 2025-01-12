https://ria.ru/20250112/pozhar-1993322868.html

Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА

Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2025

Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА

Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:19:00+03:00

2025-01-12T10:19:00+03:00

2025-01-12T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратовская область

саратов

роман бусаргин

геннадий афанасьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации", - написал он. Бусаргин добавил, что количество дыма, как и площадь пожара, снижается, а последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ. В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250111/pozhar-1993240234.html

энгельс

саратовская область

саратов

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Ольга Фомченкова

происшествия, энгельс, саратовская область, саратов, роман бусаргин, геннадий афанасьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)