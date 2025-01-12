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Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 12.01.2025 (обновлено: 10:30 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pozhar-1993322868.html
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2025
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА
Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:19:00+03:00
2025-01-12T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
саратов
роман бусаргин
геннадий афанасьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации", - написал он. Бусаргин добавил, что количество дыма, как и площадь пожара, снижается, а последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ. В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.
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энгельс
саратовская область
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происшествия, энгельс, саратовская область, саратов, роман бусаргин, геннадий афанасьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Геннадий Афанасьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА

Бусаргин: в Энгельсе идет контролируемое выгорание топлива после атаки БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramОперативный штаб на месте возгорания в Энгельсе
Оперативный штаб на месте возгорания в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Оперативный штаб на месте возгорания в Энгельсе
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«
"Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации", - написал он.
Бусаргин добавил, что количество дыма, как и площадь пожара, снижается, а последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ.
В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован.
В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовская областьСаратовРоман БусаргинГеннадий АфанасьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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