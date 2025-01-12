https://ria.ru/20250112/pozhar-1993322868.html
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2025
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА
Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:19:00+03:00
2025-01-12T10:19:00+03:00
2025-01-12T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
саратов
роман бусаргин
геннадий афанасьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, специалисты круглосуточно предпринимают все необходимые действия для ликвидации пожара, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Сегодня провели очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации", - написал он. Бусаргин добавил, что количество дыма, как и площадь пожара, снижается, а последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ. В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область, саратов, роман бусаргин, геннадий афанасьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Геннадий Афанасьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор рассказал о ситуации с пожаром в Энгельсе после атаки БПЛА
Бусаргин: в Энгельсе идет контролируемое выгорание топлива после атаки БПЛА