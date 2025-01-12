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В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы - РИА Новости, 12.01.2025
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09:18 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/pozhar-1993317504.html
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы - РИА Новости, 12.01.2025
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы
Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:18:00+03:00
2025-01-12T09:18:00+03:00
происшествия
яхрома
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Яхроме полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении. МЧС РФ сообщало в субботу вечером, что загорелась кровля нежилого здания в подмосковной Яхроме на площади 1 тысяча квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое.
https://ria.ru/20241222/pozhar-1990737193.html
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происшествия, яхрома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы

МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании психиатрической больницы в Яхроме

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме
Ликвидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Яхроме полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
МЧС РФ сообщало в субботу вечером, что загорелась кровля нежилого здания в подмосковной Яхроме на площади 1 тысяча квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое.
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ПроисшествияЯхромаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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