https://ria.ru/20250112/pozhar-1993317504.html

В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы

В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы - РИА Новости, 12.01.2025

В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы

Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:18:00+03:00

2025-01-12T09:18:00+03:00

2025-01-12T09:18:00+03:00

происшествия

яхрома

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Яхроме полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении. МЧС РФ сообщало в субботу вечером, что загорелась кровля нежилого здания в подмосковной Яхроме на площади 1 тысяча квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое.

https://ria.ru/20241222/pozhar-1990737193.html

яхрома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, яхрома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)