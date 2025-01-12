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В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы - РИА Новости, 12.01.2025
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы
Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:18:00+03:00
2025-01-12T09:18:00+03:00
2025-01-12T09:18:00+03:00
происшествия
яхрома
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возгорание в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме полностью ликвидировано, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Яхроме полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении. МЧС РФ сообщало в субботу вечером, что загорелась кровля нежилого здания в подмосковной Яхроме на площади 1 тысяча квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, яхрома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы
МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании психиатрической больницы в Яхроме