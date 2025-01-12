Рейтинг@Mail.ru
Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 12.01.2025 (обновлено: 16:49 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/polsha-1993354873.html
Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу
Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу - РИА Новости, 12.01.2025
Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу
Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Россию, сообщил вице-спикер высшего... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:02:00+03:00
2025-01-12T16:49:00+03:00
в мире
польша
словакия
россия
андрей данко
роберт фицо
москва
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
БРАТИСЛАВА, 12 янв — РИА Новости. Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Россию, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко в видеообращении в Facebook*."Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность", — рассказал он, находясь в аэропорту Братиславы. Чуть позднее паралментарий подтвердил, что их самолет полетит над территориями Чехии и ФРГ.По его словам, делегация прибудет в Москву к вечеру, во время визита запланированы несколько встреч и мероприятий. В понедельник Данко заявил, что эта поездка должна помочь восстановить отношения с Россией и стать продолжением диалога, который начал словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Одной из тем встреч, как ожидается, станет сотрудничество в энергетической сфере. Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html
польша
словакия
россия
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, словакия, россия, андрей данко, роберт фицо, москва, германия
В мире, Польша, Словакия, Россия, Андрей Данко, Роберт Фицо, Москва, Германия
Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу

Самолету со словацкой делегацией не разрешили пролететь в РФ над Польшей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 12 янв — РИА Новости. Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Россию, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко в видеообращении в Facebook*.
"Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность", — рассказал он, находясь в аэропорту Братиславы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Словакии прошел автопробег в поддержку действий Фицо в отношении России
10 января, 22:46
Чуть позднее паралментарий подтвердил, что их самолет полетит над территориями Чехии и ФРГ.
По его словам, делегация прибудет в Москву к вечеру, во время визита запланированы несколько встреч и мероприятий.
В понедельник Данко заявил, что эта поездка должна помочь восстановить отношения с Россией и стать продолжением диалога, который начал словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Одной из тем встреч, как ожидается, станет сотрудничество в энергетической сфере.
Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.
Газовый интерконнектор Польша — Словакия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
10 января, 15:33
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреПольшаСловакияРоссияАндрей ДанкоРоберт ФицоМоскваГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала