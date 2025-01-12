https://ria.ru/20250112/polsha-1993354873.html

Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу

Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу - РИА Новости, 12.01.2025

Словацкой делегации не разрешили пролететь в Россию через Польшу

Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Россию, сообщил вице-спикер высшего... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:02:00+03:00

2025-01-12T16:02:00+03:00

2025-01-12T16:49:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 12 янв — РИА Новости. Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Россию, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко в видеообращении в Facebook*."Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность", — рассказал он, находясь в аэропорту Братиславы. Чуть позднее паралментарий подтвердил, что их самолет полетит над территориями Чехии и ФРГ.По его словам, делегация прибудет в Москву к вечеру, во время визита запланированы несколько встреч и мероприятий. В понедельник Данко заявил, что эта поездка должна помочь восстановить отношения с Россией и стать продолжением диалога, который начал словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Одной из тем встреч, как ожидается, станет сотрудничество в энергетической сфере. Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html

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в мире, польша, словакия, россия, андрей данко, роберт фицо, москва, германия