https://ria.ru/20250112/politika-1993377773.html

"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине

"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине - РИА Новости, 12.01.2025

"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X слова сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма* об Украине. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:48:00+03:00

2025-01-12T19:48:00+03:00

2025-01-12T19:48:00+03:00

в мире

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сергей нарышкин

чей боуз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

южная каролина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X слова сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма* об Украине."Им плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся ее природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам политика, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ

https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html

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в мире, украина, россия, сергей нарышкин, чей боуз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южная каролина