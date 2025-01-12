https://ria.ru/20250112/politika-1993377773.html
"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине
"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине - РИА Новости, 12.01.2025
"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X слова сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма* об Украине. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:48:00+03:00
2025-01-12T19:48:00+03:00
2025-01-12T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X слова сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма* об Украине."Им плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся ее природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам политика, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
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В мире, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Чей Боуз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Южная Каролина
"Им плевать". На Западе раскрыли мотивы США на Украине
Журналист Боуз заявил, что США не заботятся об Украине, их интересует прибыль