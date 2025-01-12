Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2 - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/podzhog-1993344346.html
В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2
В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2 - РИА Новости, 12.01.2025
В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2
Пациент, который погиб в Инфекционной клинической больницы №2, совершил самоподжог, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:08:00+03:00
2025-01-12T14:08:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106673/40/1066734057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4808c211d46c0aac15e72b317f3414fc.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пациент, который погиб в Инфекционной клинической больницы №2, совершил самоподжог, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Ранее в департаменте сообщали, что, по предварительным данным, возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства по причине курения, других пострадавших нет. По факту происшествия в больнице проводится проверка. "В результате внутреннего служебного расследования было установлено, что пациент совершил самоподжог. Он завернулся в постельное белье, отошел от других пациентов и поджег себя", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в рамках которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250112/pozhar-1993317504.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106673/40/1066734057_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_31612cc7fae999b5e258edb2c7cef0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, москва, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия
В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2

Депздрав Москвы: погибший пациент в больнице №2 совершил самоподжог

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пациент, который погиб в Инфекционной клинической больницы №2, совершил самоподжог, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в департаменте сообщали, что, по предварительным данным, возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства по причине курения, других пострадавших нет. По факту происшествия в больнице проводится проверка.
«
"В результате внутреннего служебного расследования было установлено, что пациент совершил самоподжог. Он завернулся в постельное белье, отошел от других пациентов и поджег себя", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в рамках которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ликвидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Яхроме потушили пожар в здании психиатрической больницы
09:18
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала