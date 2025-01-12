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В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2

В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2 - РИА Новости, 12.01.2025

В Москве рассказали подробности гибели пациента в больнице №2

Пациент, который погиб в Инфекционной клинической больницы №2, совершил самоподжог, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:08:00+03:00

2025-01-12T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пациент, который погиб в Инфекционной клинической больницы №2, совершил самоподжог, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Ранее в департаменте сообщали, что, по предварительным данным, возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства по причине курения, других пострадавших нет. По факту происшествия в больнице проводится проверка. "В результате внутреннего служебного расследования было установлено, что пациент совершил самоподжог. Он завернулся в постельное белье, отошел от других пациентов и поджег себя", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в рамках которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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происшествия, здоровье - общество, москва, россия