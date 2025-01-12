В Тверской области задержали подозреваемых в поджоге покрышек
В Тверской области 2 мужчин за деньги поджигали покрышки по указанию кураторов
© Полиция 69/TelegramСотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах многоквартирных домов в Тверской области, фигуранты, по предварительным данным, действовали по указанию "кураторов" за вознаграждение, сообщило региональное УМВД.
"Полицейские задержали злоумышленников, совершивших серию поджогов. Фигурантов уголовного дела проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сообщается в Telegram-канале УМВД.
© Полиция 69/TelegramСотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области
Отмечается, что в результате поджогов автомобильных покрышек огнём были повреждены входные двери трех квартир в Московском и Заволжском районах Твери, а также в городе Кимры. По данным ведомства, подозреваемые заносили автомобильные покрышки на этаж многоквартирного дома и поджигали их. Подъездам был нанесен значительный ущерб, а жильцов эвакуировали, уточнили в УМВД.
В совершении преступлений подозревают двоих мужчин 19 и 34 лет, они задержаны, решается вопрос о мере пресечения, добавляет полиция.
"Предварительно установлено, что фигуранты действовали по указанию кураторов за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - подчеркивает УМВД.
Женщина, поджегшая фейерверк в банке во Владивостоке, планировала теракт
27 декабря 2024, 18:23