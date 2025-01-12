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В Тверской области задержали подозреваемых в поджоге покрышек - РИА Новости, 12.01.2025
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13:55 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/podzhigateli-1993342925.html
В Тверской области задержали подозреваемых в поджоге покрышек
В Тверской области задержали подозреваемых в поджоге покрышек - РИА Новости, 12.01.2025
В Тверской области задержали подозреваемых в поджоге покрышек
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах многоквартирных домов в Тверской области, фигуранты, по предварительным... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:55:00+03:00
2025-01-12T13:55:00+03:00
происшествия
заволжский район
тверь
кимры
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РЯЗАНЬ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах многоквартирных домов в Тверской области, фигуранты, по предварительным данным, действовали по указанию "кураторов" за вознаграждение, сообщило региональное УМВД. "Полицейские задержали злоумышленников, совершивших серию поджогов. Фигурантов уголовного дела проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сообщается в Telegram-канале УМВД. Отмечается, что в результате поджогов автомобильных покрышек огнём были повреждены входные двери трех квартир в Московском и Заволжском районах Твери, а также в городе Кимры. По данным ведомства, подозреваемые заносили автомобильные покрышки на этаж многоквартирного дома и поджигали их. Подъездам был нанесен значительный ущерб, а жильцов эвакуировали, уточнили в УМВД. В совершении преступлений подозревают двоих мужчин 19 и 34 лет, они задержаны, решается вопрос о мере пресечения, добавляет полиция. "Предварительно установлено, что фигуранты действовали по указанию кураторов за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - подчеркивает УМВД.
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происшествия, заволжский район, тверь, кимры, тверская область
Происшествия, Заволжский район, Тверь, Кимры, Тверская область
В Тверской области задержали подозреваемых в поджоге покрышек

В Тверской области 2 мужчин за деньги поджигали покрышки по указанию кураторов

© Полиция 69/TelegramСотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Полиция 69/Telegram
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РЯЗАНЬ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах многоквартирных домов в Тверской области, фигуранты, по предварительным данным, действовали по указанию "кураторов" за вознаграждение, сообщило региональное УМВД.
"Полицейские задержали злоумышленников, совершивших серию поджогов. Фигурантов уголовного дела проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сообщается в Telegram-канале УМВД.
© Полиция 69/TelegramСотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Полиция 69/Telegram
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге покрышек в подъездах домов в Тверской области
Отмечается, что в результате поджогов автомобильных покрышек огнём были повреждены входные двери трех квартир в Московском и Заволжском районах Твери, а также в городе Кимры. По данным ведомства, подозреваемые заносили автомобильные покрышки на этаж многоквартирного дома и поджигали их. Подъездам был нанесен значительный ущерб, а жильцов эвакуировали, уточнили в УМВД.
В совершении преступлений подозревают двоих мужчин 19 и 34 лет, они задержаны, решается вопрос о мере пресечения, добавляет полиция.
"Предварительно установлено, что фигуранты действовали по указанию кураторов за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - подчеркивает УМВД.
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