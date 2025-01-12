https://ria.ru/20250112/plennyj-1993351882.html

Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен

Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 12.01.2025

Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен

Пленный украинский военнослужащий Андрей Забарата рассказал, как отправленные наблюдать за российскими войсками в Красноармейском (украинское название -... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:25:00+03:00

2025-01-12T15:25:00+03:00

2025-01-12T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Андрей Забарата рассказал, как отправленные наблюдать за российскими войсками в Красноармейском (украинское название - Покровский) районе ДНР военнослужащие ВСУ были окружены и сдались в плен, сообщило Минобороны России."Приехал командир роты, по два человека с хаты нас забрали, привезли в другую хату, там выдали нам бронежилеты и автоматы... Показали на карте, какая позиция. Подвезли к лесополке, сказали, что там русских нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы приезжаем, а там совсем не так", - сказал Забарата. По его словам, командир роты по рации в ответ на слова военных о том, что их окружили, говорил, чтоб те кидали гранаты и удерживали позиции. "Он говорил, что мы ничего не умеем, что мы бараны... Мы после этого выключили рации и сдались", - заключил пленный.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность