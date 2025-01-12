https://ria.ru/20250112/plennyj-1993351882.html
Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен
Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 12.01.2025
Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен
Пленный украинский военнослужащий Андрей Забарата рассказал, как отправленные наблюдать за российскими войсками в Красноармейском (украинское название -... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:25:00+03:00
2025-01-12T15:25:00+03:00
2025-01-12T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Андрей Забарата рассказал, как отправленные наблюдать за российскими войсками в Красноармейском (украинское название - Покровский) районе ДНР военнослужащие ВСУ были окружены и сдались в плен, сообщило Минобороны России."Приехал командир роты, по два человека с хаты нас забрали, привезли в другую хату, там выдали нам бронежилеты и автоматы... Показали на карте, какая позиция. Подвезли к лесополке, сказали, что там русских нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы приезжаем, а там совсем не так", - сказал Забарата. По его словам, командир роты по рации в ответ на слова военных о том, что их окружили, говорил, чтоб те кидали гранаты и удерживали позиции. "Он говорил, что мы ничего не умеем, что мы бараны... Мы после этого выключили рации и сдались", - заключил пленный.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен
Пленный Забарата: попавших в окружение солдат командир по рации назвал баранами