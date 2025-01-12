https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому - РИА Новости, 12.01.2025
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы вышли на пикет с требованием восстановить памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:50:00+03:00
2025-01-12T16:50:00+03:00
2025-01-12T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители Одессы вышли на пикет с требованием восстановить памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."Возле горсовета в Одессе состоялся немноголюдный пикет. Его участники требуют восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который демонтировали", — говорится в публикации.На опубликованных фотографиях видно, что участники акции держат в руках плакаты с надписями "позор", "никто не заставит одесситов забыть славную историю города". О том, что установленный возле одесской киностудии монумент демонтировали, издание "Страна.ua" сообщило 31 декабря.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html
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в мире, украина, одесса, владимир высоцкий (автор песен), россия
В мире, Украина, Одесса, Владимир Высоцкий (автор песен), Россия
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы вышли на пикет у горсовета, требуя восстановить памятник Высоцкому