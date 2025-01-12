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Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому - РИА Новости, 12.01.2025
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16:50 12.01.2025 (обновлено: 17:20 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому - РИА Новости, 12.01.2025
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы вышли на пикет с требованием восстановить памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:50:00+03:00
2025-01-12T17:20:00+03:00
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украина
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владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители Одессы вышли на пикет с требованием восстановить памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."Возле горсовета в Одессе состоялся немноголюдный пикет. Его участники требуют восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который демонтировали", — говорится в публикации.На опубликованных фотографиях видно, что участники акции держат в руках плакаты с надписями "позор", "никто не заставит одесситов забыть славную историю города". О том, что установленный возле одесской киностудии монумент демонтировали, издание "Страна.ua" сообщило 31 декабря.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html
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в мире, украина, одесса, владимир высоцкий (автор песен), россия
В мире, Украина, Одесса, Владимир Высоцкий (автор песен), Россия
Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому

Жители Одессы вышли на пикет у горсовета, требуя восстановить памятник Высоцкому

CC BY-SA 4.0 / Stnovaff / Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе
Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Stnovaff /
Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители Одессы вышли на пикет с требованием восстановить памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"Возле горсовета в Одессе состоялся немноголюдный пикет. Его участники требуют восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который демонтировали", — говорится в публикации.
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На опубликованных фотографиях видно, что участники акции держат в руках плакаты с надписями "позор", "никто не заставит одесситов забыть славную историю города".
О том, что установленный возле одесской киностудии монумент демонтировали, издание "Страна.ua" сообщило 31 декабря.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В миреУкраинаОдессаВладимир Высоцкий (автор песен)Россия
 
 
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