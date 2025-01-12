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Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.01.2025
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T01:00:00+03:00
2025-01-12T01:00:00+03:00
2025-01-12T01:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего была выпущена 71 единица боеприпасов. В предыдущие сутки были зафиксированы 20 обстрелов.
https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 71 боеприпас