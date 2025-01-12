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Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:00 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/obstrely-1993300739.html
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.01.2025
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T01:00:00+03:00
2025-01-12T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего была выпущена 71 единица боеприпасов. В предыдущие сутки были зафиксированы 20 обстрелов.
https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html
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донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 71 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении", - сообщает ведомство.
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ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО
Вчера, 16:56
Как уточняется, всего была выпущена 71 единица боеприпасов.
В предыдущие сутки были зафиксированы 20 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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