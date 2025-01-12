https://ria.ru/20250112/obstrely-1993300739.html

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.01.2025

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T01:00:00+03:00

2025-01-12T01:00:00+03:00

2025-01-12T01:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего была выпущена 71 единица боеприпасов. В предыдущие сутки были зафиксированы 20 обстрелов.

https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, в мире