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В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 12.01.2025 (обновлено: 15:25 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993339395.html
В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона
В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 12.01.2025
В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона
Жительница села Головчино пострадала при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:26:00+03:00
2025-01-12T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Жительница села Головчино пострадала при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", — написал он.По словам главы региона, ударам украинских БПЛА подверглись еще четыре населенных пункта. Так, в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частное домовладение, рядом припаркованный автомобиль получил повреждения. Кроме того, в поселке Малиновка в Белгородском районе беспилотник сдетонировал возле частного дома."Еще один атаковал село Ясные Зори, в результате чего повреждены остекление и фасад административного здания. Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома", — уточнил Гладков.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона

Гладков сообщил об ударе ВСУ по пяти населенным пунктам в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Жительница села Головчино пострадала при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", — написал он.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
По словам главы региона, ударам украинских БПЛА подверглись еще четыре населенных пункта. Так, в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частное домовладение, рядом припаркованный автомобиль получил повреждения.
Кроме того, в поселке Малиновка в Белгородском районе беспилотник сдетонировал возле частного дома.
"Еще один атаковал село Ясные Зори, в результате чего повреждены остекление и фасад административного здания. Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома", — уточнил Гладков.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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