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В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона

В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 12.01.2025

В Белгородской области женщина получила ранение при атаке украинского дрона

Жительница села Головчино пострадала при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:26:00+03:00

2025-01-12T13:26:00+03:00

2025-01-12T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Жительница села Головчино пострадала при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", — написал он.По словам главы региона, ударам украинских БПЛА подверглись еще четыре населенных пункта. Так, в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частное домовладение, рядом припаркованный автомобиль получил повреждения. Кроме того, в поселке Малиновка в Белгородском районе беспилотник сдетонировал возле частного дома."Еще один атаковал село Ясные Зори, в результате чего повреждены остекление и фасад административного здания. Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома", — уточнил Гладков.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа прошлого года там ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины