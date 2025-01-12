https://ria.ru/20250112/obstrel-1993336705.html

В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ

В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025

В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ

Одна жительница Брянской области погибла при ударе со стороны ВСУ, другая получила ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:59:00+03:00

2025-01-12T12:59:00+03:00

2025-01-12T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

карачевский район

александр богомаз

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Одна жительница Брянской области погибла при ударе со стороны ВСУ, другая получила ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина", — написал он.Еще одну местную жительницу доставили в больницу с ранениями, ей оперативно оказывают медицинскую помощь, добавил глава региона.По его словам, семьям окажут материальную помощь.Несколько домов получили повреждения, отметил Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, обследование территории продолжается.

https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html

брянская область

карачевский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, карачевский район, александр богомаз