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В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 12.01.2025 (обновлено: 13:30 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993336705.html
В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ
В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ
Одна жительница Брянской области погибла при ударе со стороны ВСУ, другая получила ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:59:00+03:00
2025-01-12T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
карачевский район
александр богомаз
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Одна жительница Брянской области погибла при ударе со стороны ВСУ, другая получила ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина", — написал он.Еще одну местную жительницу доставили в больницу с ранениями, ей оперативно оказывают медицинскую помощь, добавил глава региона.По его словам, семьям окажут материальную помощь.Несколько домов получили повреждения, отметил Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, обследование территории продолжается.
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html
брянская область
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, карачевский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Карачевский район, Александр Богомаз
В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ

Богомаз: жительница Карачевского района Брянской области погибла из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Одна жительница Брянской области погибла при ударе со стороны ВСУ, другая получила ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина", — написал он.
Еще одну местную жительницу доставили в больницу с ранениями, ей оперативно оказывают медицинскую помощь, добавил глава региона.
По его словам, семьям окажут материальную помощь.
Несколько домов получили повреждения, отметил Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, обследование территории продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныКарачевский районАлександр Богомаз
 
 
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