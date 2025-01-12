Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993324695.html
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:49:00+03:00
2025-01-12T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 янв — РИА Новости. Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 16 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - заявил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Маячка, Алешки, Малокаховка, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 12 янв — РИА Новости. Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 16 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - заявил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Маячка, Алешки, Малокаховка, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала