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Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:49:00+03:00
2025-01-12T10:49:00+03:00
2025-01-12T10:49:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 12 янв — РИА Новости. Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 16 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - заявил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Маячка, Алешки, Малокаховка, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области