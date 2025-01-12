https://ria.ru/20250112/obstrel-1993324695.html

Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель

Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025

Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:49:00+03:00

2025-01-12T10:49:00+03:00

2025-01-12T10:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 янв — РИА Новости. Мирный житель ранен во время украинского обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 16 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - заявил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Маячка, Алешки, Малокаховка, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, россия, происшествия