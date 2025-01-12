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В Нидерландах прогремели три взрыва, сообщили СМИ
В Нидерландах прогремели три взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
В Нидерландах прогремели три взрыва, сообщили СМИ
Три взрыва произошли ночью в воскресенье в нидерландском городе Роттердам, передает агентство ANP со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:46:00+03:00
2025-01-12T16:46:00+03:00
2025-01-12T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Три взрыва произошли ночью в воскресенье в нидерландском городе Роттердам, передает агентство ANP со ссылкой на правоохранителей. "Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье... О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что первый взрыв прозвучал около 01.30 воскресенья (03.30 мск). Власти ведут расследование, на данный момент не было произведено задержаний в связи со взрывами.
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в мире, роттердам, нидерланды, происшествия
В мире, Роттердам, Нидерланды, Происшествия
В Нидерландах прогремели три взрыва, сообщили СМИ
ANP: в нидерландском Роттердаме прогремели три взрыва