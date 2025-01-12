На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек
DutchNews: около 700 человек задержали на акции климатических активистов в Гааге
© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimАкция протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. 11 января 2025
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Акция протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. 11 января 2025
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews.
"В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. Двенадцать человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса", — пишет портал.
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Отмечается, что полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих.
По данным портала, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.
Как уточняется, протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требуют прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.
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