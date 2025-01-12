https://ria.ru/20250112/niderlandy-1993303329.html

На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек - РИА Новости, 12.01.2025

На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T01:59:00+03:00

2025-01-12T01:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews."В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. Двенадцать человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса", — пишет портал.Отмечается, что полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих.По данным портала, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.Как уточняется, протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требуют прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.

https://ria.ru/20241122/aktivisty-1985234538.html

https://ria.ru/20241005/tunberg-1976541413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, гаага