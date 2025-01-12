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На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек - РИА Новости, 12.01.2025
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01:59 12.01.2025 (обновлено: 10:54 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/niderlandy-1993303329.html
На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек
На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек - РИА Новости, 12.01.2025
На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек
На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T01:59:00+03:00
2025-01-12T10:54:00+03:00
в мире
нидерланды
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews."В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. Двенадцать человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса", — пишет портал.Отмечается, что полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих.По данным портала, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.Как уточняется, протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требуют прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.
https://ria.ru/20241122/aktivisty-1985234538.html
https://ria.ru/20241005/tunberg-1976541413.html
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в мире, нидерланды, гаага
В мире, Нидерланды, Гаага
На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

DutchNews: около 700 человек задержали на акции климатических активистов в Гааге

© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimАкция протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. 11 января 2025
Акция протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. 11 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Акция протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. 11 января 2025
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews.
"В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. Двенадцать человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса", — пишет портал.
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Отмечается, что полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих.
По данным портала, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.
Как уточняется, протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требуют прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.
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