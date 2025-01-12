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В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 12.01.2025
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14:26 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/neft-1993345890.html
В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 12.01.2025
В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил координатор США по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:26:00+03:00
2025-01-12T14:26:00+03:00
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БЕЛГРАД, 12 янв - РИА Новости. Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. Сербский президент Александр Вучич сообщил накануне, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. "Единственное условие - чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю - чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор", - заявил О"Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии в воскресенье. По его словам, США при введении ограничительных мер против российских компаний раньше так уже делали в Нидерландах, Швейцарии, Турции. "Мы обещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не произошло перерыва снабжения нефтью Сербии, что Сербия, полностью соблюдая закон, сможет устранить российский капитал и мы уверены, что Сербия со временем получит от этого выгоду и потребители не пострадают", - пообещал координатор США по санкциям. На данную позицию Вашингтона уже отреагировал вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Никакие санкции, которые задевают NIS, не могут не навредить сербской экономике и не добронамерены в отношении Сербии, как и поддержка резолюции о так называемом геноциде в Сребренице в ООН. Было бы ли введение российских санкций организациям с американской собственностью и шантаж газоснабжением принято также мирно, как нам сейчас советуют США?... Сербия - не суперсила (сверхдержава - ред.), чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена, пусть хотя бы не требуют от нас, что бы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро", - цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.
https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html
https://ria.ru/20250111/vuchich-1993285920.html
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цены на нефть, сербия, сша, россия, александр вучич, александр вулин, газпром, оон, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Вулин, Газпром, ООН, Санкции в отношении России
В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии"

О'Брайен: Россия должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии

© Фото : NISРабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 янв - РИА Новости. Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.
Сербский президент Александр Вучич сообщил накануне, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций
5 января, 13:24
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"Единственное условие - чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю - чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор", - заявил О"Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии в воскресенье.
По его словам, США при введении ограничительных мер против российских компаний раньше так уже делали в Нидерландах, Швейцарии, Турции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений
Вчера, 20:09
"Мы обещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не произошло перерыва снабжения нефтью Сербии, что Сербия, полностью соблюдая закон, сможет устранить российский капитал и мы уверены, что Сербия со временем получит от этого выгоду и потребители не пострадают", - пообещал координатор США по санкциям.
На данную позицию Вашингтона уже отреагировал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Никакие санкции, которые задевают NIS, не могут не навредить сербской экономике и не добронамерены в отношении Сербии, как и поддержка резолюции о так называемом геноциде в Сребренице в ООН. Было бы ли введение российских санкций организациям с американской собственностью и шантаж газоснабжением принято также мирно, как нам сейчас советуют США?... Сербия - не суперсила (сверхдержава - ред.), чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена, пусть хотя бы не требуют от нас, что бы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро", - цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44
 
Цены на нефтьСербияСШАРоссияАлександр ВучичАлександр ВулинГазпромООНСанкции в отношении России
 
 
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