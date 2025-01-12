В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
О'Брайен: Россия должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 янв - РИА Новости. Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.
Сербский президент Александр Вучич сообщил накануне, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
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"Единственное условие - чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю - чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор", - заявил О"Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии в воскресенье.
По его словам, США при введении ограничительных мер против российских компаний раньше так уже делали в Нидерландах, Швейцарии, Турции.
"Мы обещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не произошло перерыва снабжения нефтью Сербии, что Сербия, полностью соблюдая закон, сможет устранить российский капитал и мы уверены, что Сербия со временем получит от этого выгоду и потребители не пострадают", - пообещал координатор США по санкциям.
На данную позицию Вашингтона уже отреагировал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Никакие санкции, которые задевают NIS, не могут не навредить сербской экономике и не добронамерены в отношении Сербии, как и поддержка резолюции о так называемом геноциде в Сребренице в ООН. Было бы ли введение российских санкций организациям с американской собственностью и шантаж газоснабжением принято также мирно, как нам сейчас советуют США?... Сербия - не суперсила (сверхдержава - ред.), чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена, пусть хотя бы не требуют от нас, что бы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро", - цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44