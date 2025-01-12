https://ria.ru/20250112/neft-1993345890.html

В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии"

В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 12.01.2025

В США потребовали выхода России из доли в "Нефтяной индустрии Сербии"

Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил координатор США по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:26:00+03:00

2025-01-12T14:26:00+03:00

2025-01-12T14:26:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 янв - РИА Новости. Российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. Сербский президент Александр Вучич сообщил накануне, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. "Единственное условие - чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю - чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор", - заявил О"Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии в воскресенье. По его словам, США при введении ограничительных мер против российских компаний раньше так уже делали в Нидерландах, Швейцарии, Турции. "Мы обещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не произошло перерыва снабжения нефтью Сербии, что Сербия, полностью соблюдая закон, сможет устранить российский капитал и мы уверены, что Сербия со временем получит от этого выгоду и потребители не пострадают", - пообещал координатор США по санкциям. На данную позицию Вашингтона уже отреагировал вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Никакие санкции, которые задевают NIS, не могут не навредить сербской экономике и не добронамерены в отношении Сербии, как и поддержка резолюции о так называемом геноциде в Сребренице в ООН. Было бы ли введение российских санкций организациям с американской собственностью и шантаж газоснабжением принято также мирно, как нам сейчас советуют США?... Сербия - не суперсила (сверхдержава - ред.), чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена, пусть хотя бы не требуют от нас, что бы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро", - цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.

https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

https://ria.ru/20250111/vuchich-1993285920.html

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

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