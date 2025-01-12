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Министр обороны Польши требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО - РИА Новости, 12.01.2025
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20:52 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/nato-1993383060.html
Министр обороны Польши требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО
Министр обороны Польши требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО - РИА Новости, 12.01.2025
Министр обороны Польши требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО
Польша хочет расширения числа стран, выделяющих свои войска для Северо-Восточного международного корпуса НАТО, заявил министр национальной обороны республики... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:52:00+03:00
2025-01-12T20:52:00+03:00
в мире
польша
щецин
дания
владислав косиняк-камыш
нато
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ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Польша хочет расширения числа стран, выделяющих свои войска для Северо-Восточного международного корпуса НАТО, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В воскресенье глава Минобороны принял участие в брифинге в командовании многонационального Северо-Восточного корпуса. "В командовании Северо-Восточного корпуса, расположенном в Щецине, у нас есть представители более двадцати стран-союзников. Мы будем стремиться к еще большему участию. Мы планируем переговоры с нашими союзниками для расширения участия, поскольку это самая стратегически важная точка на восточном фланге НАТО. Ответственность корпуса огромна, и мы будем поддерживать его всеми силами, - цитирует Косиняка-Камыша пресс-служба МО Польши. Министр отметил, что с конца ноября командование корпусом принял польский генерал, и пообещал поддерживать деятельность корпуса в Польше. "Это подразделение является стратегическим и развернуто на одном из самых опасных участков сегодняшней реальности. Мы должны это четко поддержать, и я поддержу корпус и его деятельность", - сказал он. Многонациональный Северо-Восточный корпус был создан 18 сентября 1999 года, то есть в год вступления Польши в НАТО. Его создали совместно Польша, Дания и Германия. Сегодня силы корпуса состоят из 21 страны Североатлантического альянса. Многонациональный Северо-Восточный корпус теперь выполняет роль боевого корпуса быстрого реагирования в структуре сил НАТО.
https://ria.ru/20250110/tekhnika-1993040533.html
https://ria.ru/20241113/nato-1983616450.html
https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html
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в мире, польша, щецин, дания, владислав косиняк-камыш , нато
В мире, Польша, Щецин, Дания, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО
Министр обороны Польши требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО

Косиняк-Камыш требует роста численности войск Северо-Восточного корпуса НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Польша хочет расширения числа стран, выделяющих свои войска для Северо-Восточного международного корпуса НАТО, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В воскресенье глава Минобороны принял участие в брифинге в командовании многонационального Северо-Восточного корпуса.
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 06:14
"В командовании Северо-Восточного корпуса, расположенном в Щецине, у нас есть представители более двадцати стран-союзников. Мы будем стремиться к еще большему участию. Мы планируем переговоры с нашими союзниками для расширения участия, поскольку это самая стратегически важная точка на восточном фланге НАТО. Ответственность корпуса огромна, и мы будем поддерживать его всеми силами, - цитирует Косиняка-Камыша пресс-служба МО Польши.
Министр отметил, что с конца ноября командование корпусом принял польский генерал, и пообещал поддерживать деятельность корпуса в Польше.
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"Это подразделение является стратегическим и развернуто на одном из самых опасных участков сегодняшней реальности. Мы должны это четко поддержать, и я поддержу корпус и его деятельность", - сказал он.
Многонациональный Северо-Восточный корпус был создан 18 сентября 1999 года, то есть в год вступления Польши в НАТО. Его создали совместно Польша, Дания и Германия. Сегодня силы корпуса состоят из 21 страны Североатлантического альянса. Многонациональный Северо-Восточный корпус теперь выполняет роль боевого корпуса быстрого реагирования в структуре сил НАТО.
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В миреПольшаЩецинДанияВладислав Косиняк-КамышНАТО
 
 
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