Министр обороны Польши требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО
Косиняк-Камыш требует роста численности войск Северо-Восточного корпуса НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Польша хочет расширения числа стран, выделяющих свои войска для Северо-Восточного международного корпуса НАТО, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В воскресенье глава Минобороны принял участие в брифинге в командовании многонационального Северо-Восточного корпуса.
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"В командовании Северо-Восточного корпуса, расположенном в Щецине, у нас есть представители более двадцати стран-союзников. Мы будем стремиться к еще большему участию. Мы планируем переговоры с нашими союзниками для расширения участия, поскольку это самая стратегически важная точка на восточном фланге НАТО. Ответственность корпуса огромна, и мы будем поддерживать его всеми силами, - цитирует Косиняка-Камыша пресс-служба МО Польши.
Министр отметил, что с конца ноября командование корпусом принял польский генерал, и пообещал поддерживать деятельность корпуса в Польше.
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"Это подразделение является стратегическим и развернуто на одном из самых опасных участков сегодняшней реальности. Мы должны это четко поддержать, и я поддержу корпус и его деятельность", - сказал он.
Многонациональный Северо-Восточный корпус был создан 18 сентября 1999 года, то есть в год вступления Польши в НАТО. Его создали совместно Польша, Дания и Германия. Сегодня силы корпуса состоят из 21 страны Североатлантического альянса. Многонациональный Северо-Восточный корпус теперь выполняет роль боевого корпуса быстрого реагирования в структуре сил НАТО.
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