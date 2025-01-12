https://ria.ru/20250112/nato-1993355453.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:05:00+03:00
2025-01-12T16:05:00+03:00
2025-01-12T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления. Кроме того, по данным управления, с 15.25 украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993336705.html
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993324695.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Горловке