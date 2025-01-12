https://ria.ru/20250112/nato-1993329655.html

В Польше рассказали, когда НАТО сможет выполнить требование Трампа

В Польше рассказали, когда НАТО сможет выполнить требование Трампа - РИА Новости, 12.01.2025

В Польше рассказали, когда НАТО сможет выполнить требование Трампа

Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 5% ВВП через десять лет, заявил министр... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:41:00+03:00

2025-01-12T11:41:00+03:00

2025-01-12T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 5% ВВП через десять лет, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Financial Times. "(Достижение цели Трампа) займет еще десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае некоторые страны продолжат спорить, действительно ли нужны дополнительные расходы", - заявил Косиняк-Камыш. Министр национальной обороны Польши также исключил возможность отправки Польшей войск на Украину для укрепления потенциального прекращения огня. "Когда появится мирный план, мы обсудим его, но приграничные государства - это не те, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками на Украине", - сказал он. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.

https://ria.ru/20241209/sikorskiy-1988267938.html

https://ria.ru/20241219/nato-1990130158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, сша, украина, дональд трамп, владислав косиняк-камыш , марк рютте, нато