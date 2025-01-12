Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России
Макфол счел позором решение компаний из США платить налоги в бюджет РФ
Майкл Макфол. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek.
"Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.
Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.
Во вторник США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года. Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, отмечается в лицензии Минфина США.
"Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.
Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.
Во вторник США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года. Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, отмечается в лицензии Минфина США.