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Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России

Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России - РИА Новости, 12.01.2025

Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России

Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что... РИА Новости, 12.01.2025

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2025-01-12T12:13:00+03:00

2025-01-12T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он. Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.Во вторник США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года. Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, отмечается в лицензии Минфина США.

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