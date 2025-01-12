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Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России - РИА Новости, 12.01.2025
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12:13 12.01.2025 (обновлено: 12:39 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/nalogi-1993332379.html
Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России
Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России - РИА Новости, 12.01.2025
Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России
Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:13:00+03:00
2025-01-12T12:39:00+03:00
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майкл макфол
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он. Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.Во вторник США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года. Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, отмечается в лицензии Минфина США.
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россия, сша, майкл макфол, в мире
Россия, США, Майкл Макфол, В мире
Экс-посол США резко отреагировал на решение американских компаний по России

Макфол счел позором решение компаний из США платить налоги в бюджет РФ

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкМайкл Макфол
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Майкл Макфол. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek.

"Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.

Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.

Во вторник США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года. Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, отмечается в лицензии Минфина США.
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