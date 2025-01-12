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Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33 - РИА Новости, 12.01.2025
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19:40 12.01.2025
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33 - РИА Новости, 12.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33
Число пострадавших в аварии с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике увеличилось до 33, следует из заявления МВД... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:40:00+03:00
2025-01-12T19:40:00+03:00
россия
донецкая народная республика
иловайск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике увеличилось до 33, следует из заявления МВД ДНР в Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 29 пострадавших, среди них было трое детей. "На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела, а также проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства Как уточнили в региональном МВД, полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса. Министерство внутренних дел ДНР ранее сообщало, что три человека погибли в результате ДТП. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находились 37 человек.
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россия, донецкая народная республика, иловайск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

МВД: число пострадавших в ДТП с автобусом районе Иловайска увеличилось до 33

© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике увеличилось до 33, следует из заявления МВД ДНР в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 29 пострадавших, среди них было трое детей.
© Фото : МВД по ДНР/TelegramДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска
"На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела, а также проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства
Как уточнили в региональном МВД, полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса.
Министерство внутренних дел ДНР ранее сообщало, что три человека погибли в результате ДТП. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание.
Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находились 37 человек.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаИловайскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТППроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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