https://ria.ru/20250112/mvd-1993376970.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33 - РИА Новости, 12.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

Число пострадавших в аварии с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике увеличилось до 33, следует из заявления МВД... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:40:00+03:00

2025-01-12T19:40:00+03:00

2025-01-12T19:40:00+03:00

россия

донецкая народная республика

иловайск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике увеличилось до 33, следует из заявления МВД ДНР в Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 29 пострадавших, среди них было трое детей. "На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела, а также проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства Как уточнили в региональном МВД, полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса. Министерство внутренних дел ДНР ранее сообщало, что три человека погибли в результате ДТП. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находились 37 человек.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

россия

донецкая народная республика

иловайск

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россия, донецкая народная республика, иловайск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)