https://ria.ru/20250112/most-1993345513.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 12.01.2025

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя десять минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:22:00+03:00

2025-01-12T14:22:00+03:00

2025-01-12T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя десять минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале. Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 14.03 мск, оно продлилось десять минут.

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россия, республика крым, крымский мост, безопасность, общество