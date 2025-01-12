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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 12.01.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя десять минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:22:00+03:00
2025-01-12T14:22:00+03:00
2025-01-12T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя десять минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале. Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 14.03 мск, оно продлилось десять минут.
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россия, республика крым, крымский мост, безопасность, общество
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Безопасность, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Инфоцентр: движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 10 минут