https://ria.ru/20250112/moskva-1993483055.html

В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами

В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами - РИА Новости, 13.01.2025

В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами

Шестнадцать домов с фактурно оштукатуренными фасадами отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-12T09:37:00+03:00

2025-01-12T09:37:00+03:00

2025-01-13T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шестнадцать домов с фактурно оштукатуренными фасадами отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт 16 московских домов с фактурной штукатуркой на фасадах", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое декоративное оформление еще называют шубой. Кроме того, оно характерно для строений, возведенных в начале прошлого века, и для советской неоклассики 1950-х годов.

https://ria.ru/20250111/moskva-1993247964.html

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москва, городское хозяйство москвы