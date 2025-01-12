https://ria.ru/20250112/moskva-1993483055.html
В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами
В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами - РИА Новости, 13.01.2025
В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами
Шестнадцать домов с фактурно оштукатуренными фасадами отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-12T09:37:00+03:00
2025-01-12T09:37:00+03:00
2025-01-13T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шестнадцать домов с фактурно оштукатуренными фасадами отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт 16 московских домов с фактурной штукатуркой на фасадах", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое декоративное оформление еще называют шубой. Кроме того, оно характерно для строений, возведенных в начале прошлого века, и для советской неоклассики 1950-х годов.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами
Горхозяйство Москвы отремонтировали 16 домов с фактурно оштукатуренными фасадами