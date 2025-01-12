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В Молдавии назвали выборы "на окраинах Евросоюза" фикцией - РИА Новости, 12.01.2025
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18:17 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/moldavija-1993368083.html
В Молдавии назвали выборы "на окраинах Евросоюза" фикцией
В Молдавии назвали выборы "на окраинах Евросоюза" фикцией - РИА Новости, 12.01.2025
В Молдавии назвали выборы "на окраинах Евросоюза" фикцией
Депутат от оппозиционной молдавской партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш заявил на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине, что выборы "на... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:17:00+03:00
2025-01-12T18:17:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Депутат от оппозиционной молдавской партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш заявил на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине, что выборы "на окраинах Евросоюза" теряют смысл и превращаются в формальность. "Выборы стали фикцией на окраинах Евросоюза. Если результат не устраивает Брюссель, его можно отменить или не признать. Пример - Грузия и Румыния. В Молдавии Санду проиграла на родине, но "выиграла" за счет диаспоры, где была зафиксирована рекордная явка без доказательств её достоверности", - отметил Старыш, его выступление транслировалось в соцсетях и мессенджере Telegram. Политик подчеркнул, что более половины граждан Молдавии уверены в фальсификациях на зарубежных избирательных участках. Старыш предложил создать институт международных наблюдателей, чтобы контролировать голосование за границей, особенно в странах с большим числом избирателей. "Независимый контроль может вернуть доверие граждан к результатам выборов и предотвратить политические манипуляции", - сказал он. На этом же заседании молдавский депутат высказался о необходимости исследовательской и правозащитной деятельности для выявления системных проявлений ксенофобии в Европе, в том числе Молдавии. Политик предложил создать единую антифашистскую сеть. "Нацистский язык проник в риторику "респектабельных" либералов. Вместо консолидации общества нас искусственно разделяют по этническому и языковому признаку. Мы предлагаем создать общеевропейскую сеть антифашистских организаций для борьбы с этим явлением", - подчеркнул Старыш. По мнению депутата, международные инициативы могут остановить опасные тенденции в обществе и защитить права всех граждан независимо от их происхождения. В ноябре активисты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Марин Андони и Раду Дуткович опубликовали в соцсетях свои видеообращения, в которых призывали не голосовать за Стояногло, потому что он гагауз по национальности, и грозились выслать из страны или убить тех, кто не поддержит на выборах Санду. В последние годы в Молдавии было установлено несколько памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии, особенно в связи с годовщинами событий Второй мировой войны. Такие памятники появились в Кишиневе, Фалештах и других населенных пунктах, зачастую с участием представителей румынского посольства и молдавских официальных лиц. Открытие памятников сопровождается церемониями с участием почетного караула. В стране такие действия вызывают критику из-за связи румынских военных с нацистской Германией и преступлениями против мирных граждан Молдавии в годы войны Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвиняя ее в фальсификации выборов. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Еврокомиссия в регулярном отчете по прогрессу стран-кандидатов в Евросоюз сообщила, что процесс членства Грузии в ЕС "фактически остановлен" и призвала Тбилиси провести всеобъемлющую избирательную реформу. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
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в мире, молдавия, грузия, румыния, майя санду, александр стояногло, евгения гуцул, telegram, обсе
В мире, Молдавия, Грузия, Румыния, Майя Санду, Александр Стояногло, Евгения Гуцул, Telegram, ОБСЕ
В Молдавии назвали выборы "на окраинах Евросоюза" фикцией

Молдавский депутат Старыш назвал выборы на окраинах Евросоюза формальностью

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Депутат от оппозиционной молдавской партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш заявил на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине, что выборы "на окраинах Евросоюза" теряют смысл и превращаются в формальность.
"Выборы стали фикцией на окраинах Евросоюза. Если результат не устраивает Брюссель, его можно отменить или не признать. Пример - Грузия и Румыния. В Молдавии Санду проиграла на родине, но "выиграла" за счет диаспоры, где была зафиксирована рекордная явка без доказательств её достоверности", - отметил Старыш, его выступление транслировалось в соцсетях и мессенджере Telegram.
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Политик подчеркнул, что более половины граждан Молдавии уверены в фальсификациях на зарубежных избирательных участках. Старыш предложил создать институт международных наблюдателей, чтобы контролировать голосование за границей, особенно в странах с большим числом избирателей.
"Независимый контроль может вернуть доверие граждан к результатам выборов и предотвратить политические манипуляции", - сказал он.
На этом же заседании молдавский депутат высказался о необходимости исследовательской и правозащитной деятельности для выявления системных проявлений ксенофобии в Европе, в том числе Молдавии. Политик предложил создать единую антифашистскую сеть.
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"Нацистский язык проник в риторику "респектабельных" либералов. Вместо консолидации общества нас искусственно разделяют по этническому и языковому признаку. Мы предлагаем создать общеевропейскую сеть антифашистских организаций для борьбы с этим явлением", - подчеркнул Старыш.
По мнению депутата, международные инициативы могут остановить опасные тенденции в обществе и защитить права всех граждан независимо от их происхождения.
В ноябре активисты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Марин Андони и Раду Дуткович опубликовали в соцсетях свои видеообращения, в которых призывали не голосовать за Стояногло, потому что он гагауз по национальности, и грозились выслать из страны или убить тех, кто не поддержит на выборах Санду.
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В последние годы в Молдавии было установлено несколько памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии, особенно в связи с годовщинами событий Второй мировой войны. Такие памятники появились в Кишиневе, Фалештах и других населенных пунктах, зачастую с участием представителей румынского посольства и молдавских официальных лиц. Открытие памятников сопровождается церемониями с участием почетного караула. В стране такие действия вызывают критику из-за связи румынских военных с нацистской Германией и преступлениями против мирных граждан Молдавии в годы войны
Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвиняя ее в фальсификации выборов.
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Еврокомиссия в регулярном отчете по прогрессу стран-кандидатов в Евросоюз сообщила, что процесс членства Грузии в ЕС "фактически остановлен" и призвала Тбилиси провести всеобъемлющую избирательную реформу.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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В миреМолдавияГрузияРумынияМайя СандуАлександр СтояноглоЕвгения ГуцулTelegramОБСЕ
 
 
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