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Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину при попытке мобилизации - РИА Новости, 12.01.2025
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20:01 12.01.2025 (обновлено: 20:22 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/mobilizatsiya-1993378821.html
Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину при попытке мобилизации
Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину при попытке мобилизации - РИА Новости, 12.01.2025
Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину при попытке мобилизации
Сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:01:00+03:00
2025-01-12T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". На опубликованном изданием видео люди в военной форме пытаются силой усадить мужчину в автомобиль, тот пытается убежать. После этого его валят на землю и наносят удары, в том числе ногами. "Мужчину с избиениями заставили сесть в машину военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, произошло это в Черноморске Одесской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993041703.html
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в мире, украина, черноморск, одесская область, страна.ua, вооруженные силы украины, аверс
В мире, Украина, Черноморск, Одесская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Аверс
Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину при попытке мобилизации

В Одесской области сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизации

© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины
Сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
На опубликованном изданием видео люди в военной форме пытаются силой усадить мужчину в автомобиль, тот пытается убежать. После этого его валят на землю и наносят удары, в том числе ногами.
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"Мужчину с избиениями заставили сесть в машину военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, произошло это в Черноморске Одесской области.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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