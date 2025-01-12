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Польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA - РИА Новости, 12.01.2025
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18:18 12.01.2025 (обновлено: 19:43 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/miny-1993368346.html
Польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA
Польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA - РИА Новости, 12.01.2025
Польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA
Польские военные случайно отправили противотанковые мины на склад IKEA, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Познани. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:18:00+03:00
2025-01-12T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Польские военные случайно отправили противотанковые мины на склад IKEA, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Познани."Четверым польским солдатам предъявлены обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей. &lt;...&gt; В июле армия потеряла след 240 противотанковых мин, которые позже были обнаружены в вагоне поезда возле склада, принадлежащего шведскому мебельному ретейлеру IKEA", — говорится в тексте.Как уточнил представитель прокуратуры, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из военных не признал вину.Генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска уточнила, что мины нашли в одном из фургонов, прибывших на склад компании. Их изъяли военные.
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в мире, познань, ikea international group
В мире, Познань, IKEA International Group
Польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA

Польская армия по ошибке отправила партию из 240 мин на склад IKEA

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска магазина IKEA
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Польские военные случайно отправили противотанковые мины на склад IKEA, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Познани.
"Четверым польским солдатам предъявлены обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей. <...> В июле армия потеряла след 240 противотанковых мин, которые позже были обнаружены в вагоне поезда возле склада, принадлежащего шведскому мебельному ретейлеру IKEA", — говорится в тексте.
Как уточнил представитель прокуратуры, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из военных не признал вину.
Генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска уточнила, что мины нашли в одном из фургонов, прибывших на склад компании. Их изъяли военные.
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