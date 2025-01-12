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В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута - РИА Новости, 12.01.2025
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15:27 12.01.2025 (обновлено: 15:34 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/mazut-1993352038.html
В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута
В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута - РИА Новости, 12.01.2025
В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме, по итогам обследования... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:27:00+03:00
2025-01-12T15:34:00+03:00
азовское море
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме, по итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано."Экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме. По итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано", - написал Пушилин.Глава ДНР отметил, что периодически будут проводиться повторные мониторинги прибрежной зоны.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части полуострова. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html
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азовское море
донецкая народная республика
россия
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азовское море, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия
Азовское море, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Происшествия
В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута

Пушилин: обследование не выявило мазута в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзовское море
Азовское море - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Азовское море. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме, по итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано.
"Экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме. По итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано", - написал Пушилин.
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Глава ДНР отметил, что периодически будут проводиться повторные мониторинги прибрежной зоны.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части полуострова. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Азовское мореДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинКрушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливПроисшествия
 
 
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