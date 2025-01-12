https://ria.ru/20250112/mazut-1993352038.html

В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута

В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута - РИА Новости, 12.01.2025

В прибрежной зоне Азовского моря в ДНР не нашли выбросов мазута

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме, по итогам обследования... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:27:00+03:00

2025-01-12T15:27:00+03:00

2025-01-12T15:34:00+03:00

азовское море

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме, по итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано."Экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме. По итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано", - написал Пушилин.Глава ДНР отметил, что периодически будут проводиться повторные мониторинги прибрежной зоны.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части полуострова. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993161345.html

азовское море

донецкая народная республика

россия

керченский пролив

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азовское море, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия