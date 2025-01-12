https://ria.ru/20250112/mazut-1993335384.html

На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения

На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения - РИА Новости, 12.01.2025

На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения

Дублирующие боновые заграждения устанавливают на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:46:00+03:00

2025-01-12T12:46:00+03:00

2025-01-12T12:53:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

темрюкский район

россия

вениамин кондратьев

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Дублирующие боновые заграждения устанавливают на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Боны были установлены для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу. За сутки собрано и вывезено 303 тонны мазута в чистом виде. "Сегодня вместе с министром МЧС России Александром Куренковым осмотрели участок берега в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где позавчера произошел выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас там специалисты Морспасслужбы устанавливают дублирующие боновые заграждения — в дополнение к тем, что установили вчера", - написал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html

https://ria.ru/20250111/mazut-1993265094.html

тамань (станица)

темрюкский район

россия

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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, россия, вениамин кондратьев, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)