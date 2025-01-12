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На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения - РИА Новости, 12.01.2025
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12:46 12.01.2025 (обновлено: 12:53 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/mazut-1993335384.html
На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения
На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения - РИА Новости, 12.01.2025
На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения
Дублирующие боновые заграждения устанавливают на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:46:00+03:00
2025-01-12T12:53:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
россия
вениамин кондратьев
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Дублирующие боновые заграждения устанавливают на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Боны были установлены для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу. За сутки собрано и вывезено 303 тонны мазута в чистом виде. "Сегодня вместе с министром МЧС России Александром Куренковым осмотрели участок берега в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где позавчера произошел выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас там специалисты Морспасслужбы устанавливают дублирующие боновые заграждения — в дополнение к тем, что установили вчера", - написал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html
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тамань (станица)
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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, россия, вениамин кондратьев, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Россия, Вениамин Кондратьев, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте разлива мазута у порта Тамань устанавливают боновые заграждения

Кондратьев: на месте разлива мазута с "Волгонефти-239" устанавливают заграждения

© Вениамин Кондратьев/TelegramУстановка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Вениамин Кондратьев/Telegram
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Дублирующие боновые заграждения устанавливают на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Боны были установлены для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу. За сутки собрано и вывезено 303 тонны мазута в чистом виде.
Глава МЧС и губернатор Краснодарского края на месте ЧП с танкером Волгонефть-239 у порта Тамань - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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"Сегодня вместе с министром МЧС России Александром Куренковым осмотрели участок берега в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где позавчера произошел выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас там специалисты Морспасслужбы устанавливают дублирующие боновые заграждения — в дополнение к тем, что установили вчера", - написал Кондратьев.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияТамань (станица)Темрюкский районРоссияВениамин КондратьевАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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