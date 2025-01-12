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Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 12.01.2025
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
Американский предприниматель Илон Маск на фоне разрушительных природных пожаров в штате Калифорния выразил сомнения в соцсети X, что их вызывали изменения... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:46:00+03:00
2025-01-12T19:46:00+03:00
2025-01-12T19:46:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне разрушительных природных пожаров в штате Калифорния выразил сомнения в соцсети X, что их вызывали изменения климата, сравнив происходящее с ситуацией в Техасе. "Если бы объяснения (пожаров - ред.) изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем у Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, сжигающих дома", - написал Маск, комментируя публикацию одного из пользователей, который заявил, что именно изменения климата вызвали уже 101 пожар в штате в этом году. По мнению Маска, власти не справляются с природными пожарами, так как не озаботились созданием противопожарных полос и расчисткой кустарников, а также не обеспечили достаточные резервы воды. Тем самым они проявили "ужасную халатность", отметил предприниматель. Природные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. Как отмечал телеканал NBC News, число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе возросло до 16 человек. По данным Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала мощных лесных пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
https://ria.ru/20250112/amerika-1993290702.html
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в мире, сша, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, лос-анджелес, техас, илон маск
В мире, США, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Лос-Анджелес, Техас, Илон Маск
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
Маск сравнил ситуацию с пожарами в Калифорнии с положением в Техасе