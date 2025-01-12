Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца
Маск призвал вернуть ЕС величие после утверждения Шольца кандидатом в канцлеры
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети X вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии.
"Сделаем Европу снова великой", — написал он.
"Сделаем Европу снова великой", — написал он.
Шольц назвал Маска троллем
4 января, 13:00
Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова американского бизнесмена неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Накануне, кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах. Кроме того политическое объединение не стало включать в предвыборную программу пункт с осуждением России и спецоперации.
Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Несмотря на пребывание на посту канцлера, Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, желавшей выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса, который по личному рейтингу популярности значительно превосходит Шольца. Тем не менее, Писториус в итоге поддержал кандидатуру Шольца, назвав его прекрасным канцлером.
Накануне, кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах. Кроме того политическое объединение не стало включать в предвыборную программу пункт с осуждением России и спецоперации.
Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Несмотря на пребывание на посту канцлера, Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, желавшей выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса, который по личному рейтингу популярности значительно превосходит Шольца. Тем не менее, Писториус в итоге поддержал кандидатуру Шольца, назвав его прекрасным канцлером.
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря 2024, 20:08