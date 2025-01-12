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Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца - РИА Новости, 12.01.2025
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08:30 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/mask-1993314783.html
Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца
Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца - РИА Новости, 12.01.2025
Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца
Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети X вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:30:00+03:00
2025-01-12T08:30:00+03:00
в мире
германия
илон маск
олаф шольц
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети X вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии. "Сделаем Европу снова великой", — написал он. Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова американского бизнесмена неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Накануне, кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах. Кроме того политическое объединение не стало включать в предвыборную программу пункт с осуждением России и спецоперации.Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Несмотря на пребывание на посту канцлера, Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, желавшей выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса, который по личному рейтингу популярности значительно превосходит Шольца. Тем не менее, Писториус в итоге поддержал кандидатуру Шольца, назвав его прекрасным канцлером.
https://ria.ru/20250104/mask-1992489846.html
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в мире, германия, илон маск, олаф шольц, европа
В мире, Германия, Илон Маск, Олаф Шольц, Европа
Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца

Маск призвал вернуть ЕС величие после утверждения Шольца кандидатом в канцлеры

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети X вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии.

"Сделаем Европу снова великой", — написал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Шольц назвал Маска троллем
4 января, 13:00
Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова американского бизнесмена неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.

Накануне, кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах. Кроме того политическое объединение не стало включать в предвыборную программу пункт с осуждением России и спецоперации.

Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Несмотря на пребывание на посту канцлера, Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, желавшей выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса, который по личному рейтингу популярности значительно превосходит Шольца. Тем не менее, Писториус в итоге поддержал кандидатуру Шольца, назвав его прекрасным канцлером.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря 2024, 20:08
 
В миреГерманияИлон МаскОлаф ШольцЕвропа
 
 
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