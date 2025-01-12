https://ria.ru/20250112/mask-1993314783.html

Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца

Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца - РИА Новости, 12.01.2025

Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца

Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети X вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:30:00+03:00

2025-01-12T08:30:00+03:00

2025-01-12T08:30:00+03:00

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германия

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олаф шольц

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети X вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии. "Сделаем Европу снова великой", — написал он. Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова американского бизнесмена неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Накануне, кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах. Кроме того политическое объединение не стало включать в предвыборную программу пункт с осуждением России и спецоперации.Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Несмотря на пребывание на посту канцлера, Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, желавшей выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса, который по личному рейтингу популярности значительно превосходит Шольца. Тем не менее, Писториус в итоге поддержал кандидатуру Шольца, назвав его прекрасным канцлером.

https://ria.ru/20250104/mask-1992489846.html

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в мире, германия, илон маск, олаф шольц, европа