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Маск объяснил задержание экс-замминистра обороны Британии - РИА Новости, 12.01.2025
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06:04 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/mask-1993309877.html
Маск объяснил задержание экс-замминистра обороны Британии
Маск объяснил задержание экс-замминистра обороны Британии - РИА Новости, 12.01.2025
Маск объяснил задержание экс-замминистра обороны Британии
Американский предприниматель Илон Маск увидел связь между задержанием экс-замминистра обороны Великобритании, бывшего члена Лейбористской партии Айвора Каплина... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T06:04:00+03:00
2025-01-12T06:04:00+03:00
в мире
великобритания
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск увидел связь между задержанием экс-замминистра обороны Великобритании, бывшего члена Лейбористской партии Айвора Каплина и замалчиванием массовых случаев изнасилования детей в стране со стороны банд. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.Ранее телеканал Sky News сообщал, что парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Позднее газета Sun сообщила, что бывший заместитель министра обороны Великобритании был задержан по подозрению в педофилии. "Теперь мы знаем, почему лейбористы проголосовали против расследования: они виновны", - написал Маск. Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность это остановить. На проблему обратил внимание Маск, который в соцсети Х отметил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер-министр Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно публикации Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
https://ria.ru/20250110/moshennichestvo-1993041470.html
https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html
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60
в мире, великобритания, илон маск, кир стармер, президентские выборы в сша
В мире, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, Президентские выборы в США
Маск объяснил задержание экс-замминистра обороны Британии

Маск увидел связь между задержанием Каплина и замалчиванием педофилии в Британии

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск увидел связь между задержанием экс-замминистра обороны Великобритании, бывшего члена Лейбористской партии Айвора Каплина и замалчиванием массовых случаев изнасилования детей в стране со стороны банд. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Позднее газета Sun сообщила, что бывший заместитель министра обороны Великобритании был задержан по подозрению в педофилии.
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10 января, 06:36
"Теперь мы знаем, почему лейбористы проголосовали против расследования: они виновны", - написал Маск.
Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность это остановить.
На проблему обратил внимание Маск, который в соцсети Х отметил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер-министр Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно публикации Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
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СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
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В миреВеликобританияИлон МаскКир СтармерПрезидентские выборы в США
 
 
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