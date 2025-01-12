https://ria.ru/20250112/mask-1993303131.html

Илон Маск негативно влияет на политику Британии, показал опрос

Илон Маск негативно влияет на политику Британии, показал опрос - РИА Новости, 12.01.2025

Илон Маск негативно влияет на политику Британии, показал опрос

Более половины британских избирателей считают, что американский предприниматель Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании, сообщает газета Observer... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T01:57:00+03:00

2025-01-12T01:57:00+03:00

2025-01-12T01:57:00+03:00

в мире

великобритания

илон маск

кир стармер

лига английской обороны

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более половины британских избирателей считают, что американский предприниматель Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании, сообщает газета Observer со ссылкой на опрос, проведенный для издания компанией Opinium. Ранее Маск критически высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера партии Reform UK Найджела Фаража. "Более половины избирателей думают, что Илон Маск оказывает негативный эффект на британскую политику после его критики Кира Стармера и Найджела Фаража", - пишет газета. Отмечается, что 47% британских избирателей думают, что высказывания Маска относительно ситуации с преступными бандами в Британии "неполезны", тогда как 26% придерживаются противоположного мнения. При этом 71% сторонников партии Reform UK, вопреки мнению Маска, считают, что Фараж должен остаться лидером политсилы. Опрос проводился среди 2050 взрослых британцев онлайн с 8 по 10 января, данные о погрешности не приводятся. Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобской организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов. Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992749468.html

https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, илон маск, кир стармер, лига английской обороны, президентские выборы в сша