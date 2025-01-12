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Экс-посол США набросился на американские компании из-за решения по России
Экс-посол США набросился на американские компании из-за решения по России - РИА Новости, 12.01.2025
Экс-посол США набросился на американские компании из-за решения по России
Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал позором решение американских компаний продолжать платить налоги в бюджет России, пишет Newsweek. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T02:52:00+03:00
2025-01-12T02:52:00+03:00
2025-01-12T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал позором решение американских компаний продолжать платить налоги в бюджет России, пишет Newsweek.Так он отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают вести бизнес."Майкл Макфол <...> назвал американские компании позорными", — говорится в статье.Во вторник США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года. Разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, отмечается в лицензии Минфина США.
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в мире, сша, россия, майкл макфол, экономика
В мире, США, Россия, Майкл Макфол, Экономика
Экс-посол США набросился на американские компании из-за решения по России
Экс-посол Макфол назвал уплату компаниями из США налогов в бюджет РФ позором