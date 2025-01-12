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Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025
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15:28 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:28:00+03:00
2025-01-12T15:28:00+03:00
в мире
венесуэла
лиссабон (город)
португалия
николас мадуро
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской республики Николаса Мадуро, передает новостное агентство Lusa со ссылкой на источник в полиции Португалии. Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. "Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне... подверглось нападению с применением взрывного устройства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что инцидент не повлек за собой жертв и значительного ущерба. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль решительно осудил нападение. "Сегодня фашизм атаковал штаб-квартиру нашего генерального консульства в Лиссабоне... Иррациональная агрессия безумных группировок не сможет повернуть вспять прогресс Боливарианской революции", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250109/venesuela-1993022320.html
https://ria.ru/20250110/maduro-1993185704.html
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в мире, венесуэла, лиссабон (город), португалия, николас мадуро, происшествия
В мире, Венесуэла, Лиссабон (город), Португалия, Николас Мадуро, Происшествия
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро

Lusa: в Лиссабоне напали на генконсульство Венесуэлы после инаугурации Мадуро

© AP Photo / Fernando LlanoПротесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Fernando Llano
Протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской республики Николаса Мадуро, передает новостное агентство Lusa со ссылкой на источник в полиции Португалии.
Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей.
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"Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне... подверглось нападению с применением взрывного устройства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что инцидент не повлек за собой жертв и значительного ущерба.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль решительно осудил нападение.
"Сегодня фашизм атаковал штаб-квартиру нашего генерального консульства в Лиссабоне... Иррациональная агрессия безумных группировок не сможет повернуть вспять прогресс Боливарианской революции", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
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В миреВенесуэлаЛиссабон (город)ПортугалияНиколас МадуроПроисшествия
 
 
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