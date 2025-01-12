https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html

Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро

Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025

Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро

Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:28:00+03:00

2025-01-12T15:28:00+03:00

2025-01-12T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской республики Николаса Мадуро, передает новостное агентство Lusa со ссылкой на источник в полиции Португалии. Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. "Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне... подверглось нападению с применением взрывного устройства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что инцидент не повлек за собой жертв и значительного ущерба. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль решительно осудил нападение. "Сегодня фашизм атаковал штаб-квартиру нашего генерального консульства в Лиссабоне... Иррациональная агрессия безумных группировок не сможет повернуть вспять прогресс Боливарианской революции", - написал Хиль в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250109/venesuela-1993022320.html

https://ria.ru/20250110/maduro-1993185704.html

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в мире, венесуэла, лиссабон (город), португалия, николас мадуро, происшествия