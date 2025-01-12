https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:28:00+03:00
2025-01-12T15:28:00+03:00
2025-01-12T15:28:00+03:00
в мире
венесуэла
лиссабон (город)
португалия
николас мадуро
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154980/86/1549808614_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7211780d17e0dd2587769c4b265d062c.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской республики Николаса Мадуро, передает новостное агентство Lusa со ссылкой на источник в полиции Португалии. Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. "Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне... подверглось нападению с применением взрывного устройства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что инцидент не повлек за собой жертв и значительного ущерба. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль решительно осудил нападение. "Сегодня фашизм атаковал штаб-квартиру нашего генерального консульства в Лиссабоне... Иррациональная агрессия безумных группировок не сможет повернуть вспять прогресс Боливарианской революции", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250109/venesuela-1993022320.html
https://ria.ru/20250110/maduro-1993185704.html
венесуэла
лиссабон (город)
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154980/86/1549808614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a320ecc3f1c8b2dd7ab8d754deeffb88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, лиссабон (город), португалия, николас мадуро, происшествия
В мире, Венесуэла, Лиссабон (город), Португалия, Николас Мадуро, Происшествия
Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро
Lusa: в Лиссабоне напали на генконсульство Венесуэлы после инаугурации Мадуро