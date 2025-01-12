Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро
Мадуро: изучение нацизма и фашизма поможет лучше понять современные угрозы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как победу всего человечества, он заявил, что изучение нацизма и фашизма поможет лучше понимать современные угрозы.
"Считаю необходимым, чтобы все наши народные, полицейские и вооружённые силы начали здесь вспоминать, изучать и распространять и праздновать победу Красной армии Советского Союза над Гитлером, нацистами и фашистами. Давайте начнём в Венесуэле исторические празднования 80-летия победы над нацифашизмом", - сказал Мадуро, выступая на закрытии международного антифашистского фестиваля в Каракасе.
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Президент Венесуэлы призвал сограждан в координации с посольствами России, Белоруссии и Китая провести масштабные празднования в военных академиях и частях, университетах, лицеях и коммунах.
По его словам, изучение нацизма и фашизма позволит лучше понять современные угрозы.
"Хотя им сегодня и принадлежат все социальные сети, хоть они и предстают сегодня в другом обличии, их план все тот же - снова покорить и колонизировать мир одной идеей. Поэтому им необходимо сокрушить левых, разделить левых, нас, на плохих и хороших", - подчеркнул венесуэльский лидер.
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