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Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025
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05:53 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/maduro-1993309388.html
Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро
Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025
Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро
Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:53:00+03:00
2025-01-12T05:53:00+03:00
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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как победу всего человечества, он заявил, что изучение нацизма и фашизма поможет лучше понимать современные угрозы. "Считаю необходимым, чтобы все наши народные, полицейские и вооружённые силы начали здесь вспоминать, изучать и распространять и праздновать победу Красной армии Советского Союза над Гитлером, нацистами и фашистами. Давайте начнём в Венесуэле исторические празднования 80-летия победы над нацифашизмом", - сказал Мадуро, выступая на закрытии международного антифашистского фестиваля в Каракасе. Президент Венесуэлы призвал сограждан в координации с посольствами России, Белоруссии и Китая провести масштабные празднования в военных академиях и частях, университетах, лицеях и коммунах. "Мы отпразднуем в Венесуэле взятие Берлина и победу над нацизмом и фашизмом, поднятие героического флага СССР над рейхстагом - великого символа победы всего человечества над нацизмом. Да здравствует Великая Отечественная война, да здравствует маршал Жуков!" - сказал Мадуро. По его словам, изучение нацизма и фашизма позволит лучше понять современные угрозы. "Хотя им сегодня и принадлежат все социальные сети, хоть они и предстают сегодня в другом обличии, их план все тот же - снова покорить и колонизировать мир одной идеей. Поэтому им необходимо сокрушить левых, разделить левых, нас, на плохих и хороших", - подчеркнул венесуэльский лидер.
https://ria.ru/20241008/rossiya-1977002252.html
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в мире, венесуэла, ссср, германия, николас мадуро
В мире, Венесуэла, СССР, Германия, Николас Мадуро
Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро

Мадуро: изучение нацизма и фашизма поможет лучше понять современные угрозы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как победу всего человечества, он заявил, что изучение нацизма и фашизма поможет лучше понимать современные угрозы.
"Считаю необходимым, чтобы все наши народные, полицейские и вооружённые силы начали здесь вспоминать, изучать и распространять и праздновать победу Красной армии Советского Союза над Гитлером, нацистами и фашистами. Давайте начнём в Венесуэле исторические празднования 80-летия победы над нацифашизмом", - сказал Мадуро, выступая на закрытии международного антифашистского фестиваля в Каракасе.
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Президент Венесуэлы призвал сограждан в координации с посольствами России, Белоруссии и Китая провести масштабные празднования в военных академиях и частях, университетах, лицеях и коммунах.
"Мы отпразднуем в Венесуэле взятие Берлина и победу над нацизмом и фашизмом, поднятие героического флага СССР над рейхстагом - великого символа победы всего человечества над нацизмом. Да здравствует Великая Отечественная война, да здравствует маршал Жуков!" - сказал Мадуро.
По его словам, изучение нацизма и фашизма позволит лучше понять современные угрозы.
"Хотя им сегодня и принадлежат все социальные сети, хоть они и предстают сегодня в другом обличии, их план все тот же - снова покорить и колонизировать мир одной идеей. Поэтому им необходимо сокрушить левых, разделить левых, нас, на плохих и хороших", - подчеркнул венесуэльский лидер.
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В миреВенесуэлаСССРГерманияНиколас Мадуро
 
 
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