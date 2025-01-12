https://ria.ru/20250112/maduro-1993309388.html

Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро

Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.01.2025

Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:53:00+03:00

2025-01-12T05:53:00+03:00

2025-01-12T05:53:00+03:00

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николас мадуро

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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал силовые структуры и общественные движения широко отпраздновать 80-летие победы СССР над нацистской Германией как победу всего человечества, он заявил, что изучение нацизма и фашизма поможет лучше понимать современные угрозы. "Считаю необходимым, чтобы все наши народные, полицейские и вооружённые силы начали здесь вспоминать, изучать и распространять и праздновать победу Красной армии Советского Союза над Гитлером, нацистами и фашистами. Давайте начнём в Венесуэле исторические празднования 80-летия победы над нацифашизмом", - сказал Мадуро, выступая на закрытии международного антифашистского фестиваля в Каракасе. Президент Венесуэлы призвал сограждан в координации с посольствами России, Белоруссии и Китая провести масштабные празднования в военных академиях и частях, университетах, лицеях и коммунах. "Мы отпразднуем в Венесуэле взятие Берлина и победу над нацизмом и фашизмом, поднятие героического флага СССР над рейхстагом - великого символа победы всего человечества над нацизмом. Да здравствует Великая Отечественная война, да здравствует маршал Жуков!" - сказал Мадуро. По его словам, изучение нацизма и фашизма позволит лучше понять современные угрозы. "Хотя им сегодня и принадлежат все социальные сети, хоть они и предстают сегодня в другом обличии, их план все тот же - снова покорить и колонизировать мир одной идеей. Поэтому им необходимо сокрушить левых, разделить левых, нас, на плохих и хороших", - подчеркнул венесуэльский лидер.

https://ria.ru/20241008/rossiya-1977002252.html

https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, ссср, германия, николас мадуро