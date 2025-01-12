https://ria.ru/20250112/lebedev-1993307430.html

В подполье сообщили об ударе по городу Шостка

В подполье сообщили об ударе по городу Шостка - РИА Новости, 12.01.2025

В подполье сообщили об ударе по городу Шостка

Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:13:00+03:00

2025-01-12T05:13:00+03:00

2025-01-12T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

сумская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в город Шостка Сумской области в районе восьми вечера. Пишут люди, что взрыв в направлении таможенных складов, возле бывшего Шосткинского завода химических реактивов, который был развален и разворован при "незалежности", но помещения остались", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сумская область, сергей лебедев