https://ria.ru/20250112/lebedev-1993307430.html
В подполье сообщили об ударе по городу Шостка
В подполье сообщили об ударе по городу Шостка - РИА Новости, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударе по городу Шостка
Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:13:00+03:00
2025-01-12T05:13:00+03:00
2025-01-12T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сумская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в город Шостка Сумской области в районе восьми вечера. Пишут люди, что взрыв в направлении таможенных складов, возле бывшего Шосткинского завода химических реактивов, который был развален и разворован при "незалежности", но помещения остались", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сумская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сумская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по городу Шостка
Лебедев: в районе таможенных складов города Шостка Сумской области нанесен удар