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Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/lavrov-1993366442.html
Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции
Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции - РИА Новости, 12.01.2025
Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:00:00+03:00
2025-01-12T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
украина
сергей лавров
хакан фидан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Сегодня (12 января - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщил собеседник агентства. В ходе беседы обсуждались события в Сирии, энергетическая безопасность и ситуация на Украине, уточнил источник.
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992686668.html
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в мире, россия, турция, украина, сергей лавров, хакан фидан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и на Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Сегодня (12 января - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщил собеседник агентства.
В ходе беседы обсуждались события в Сирии, энергетическая безопасность и ситуация на Украине, уточнил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровХакан ФиданМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Турции
 
 
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