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Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции
Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции - РИА Новости, 12.01.2025
Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:00:00+03:00
2025-01-12T18:00:00+03:00
2025-01-12T18:00:00+03:00
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Сегодня (12 января - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщил собеседник агентства. В ходе беседы обсуждались события в Сирии, энергетическая безопасность и ситуация на Украине, уточнил источник.
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992686668.html
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Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и на Украине