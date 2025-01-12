https://ria.ru/20250112/kursk-1993356662.html
Обвиняемый в теракте в Курске подросток разделял идеологию насилия
Обвиняемый в теракте в Курске подросток разделял идеологию насилия - РИА Новости, 12.01.2025
Обвиняемый в теракте в Курске подросток разделял идеологию насилия
Обвиняемый в теракте подросток из Курска разделял идеологию насилия, а также создал группу в мессенджере, где искал знакомых, выставлял фото и видео, отражающие РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:22:00+03:00
2025-01-12T16:22:00+03:00
2025-01-12T16:35:00+03:00
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КУРСК, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемый в теракте подросток из Курска разделял идеологию насилия, а также создал группу в мессенджере, где искал знакомых, выставлял фото и видео, отражающие данные взгляды, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.В воскресенье Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на совершение теракта."Органом следствия подросток обвиняется в совершении преступления... а именно в том, что он, разделяя идеологию насилия, применения насильственных действий в отношении неограниченного числа лиц, создал группу в мессенджере в сети интернет, где искал знакомых, выставлял фото и видео, отражающие данные взгляды, в том числе сообщил о готовящимся им теракте в школе", - сообщили в пресс-службе судов.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". Как отмечала Волк , подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250105/obvinenie-1992579277.html
https://ria.ru/20250103/arest-1992414552.html
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происшествия, курск, россия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Александр Хинштейн
Обвиняемый в теракте в Курске подросток разделял идеологию насилия
Пресс-служба судов Курской области: напавший на школу разделял идеологию насилия