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Подростка, напавшего на курскую школу, заключили под стражу - РИА Новости, 12.01.2025
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16:04 12.01.2025 (обновлено: 16:52 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/kursk-1993355342.html
Подростка, напавшего на курскую школу, заключили под стражу
Подростка, напавшего на курскую школу, заключили под стражу - РИА Новости, 12.01.2025
Подростка, напавшего на курскую школу, заключили под стражу
Суд отправил под арест подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске и обвиняемого в покушении на теракт, сообщили в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:04:00+03:00
2025-01-12T16:52:00+03:00
россия
курск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 12 янв — РИА Новости. Суд отправил под арест подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске и обвиняемого в покушении на теракт, сообщили в региональном главке Следственного комитета."Первым отделом по расследованию особо важных дел &lt;…&gt; расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на совершение террористического акта) &lt;...&gt; По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.Как отметили в суде, обвиняемый разделял идеологию насилия и создал группу в мессенджере, где искал знакомых и публиковал фото и видео, отражающие эти взгляды.Инцидент в Курске произошел утром 10 января. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54, в которой раньше учился, и попытался устроить пожар на первом этаже. Это удалось предотвратить. По словам исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, на такой экстраординарный поступок юношу толкнули сложные отношения с одной из учениц.Подростка вскоре задержали. На видео, опубликованном полицией, он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html
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россия, курск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростка, напавшего на курскую школу, заключили под стражу

СК: подростка заключили под стражу за попытку теракта в курской школе

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramШкола в Курске после нападения подростка в балаклаве
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве
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КУРСК, 12 янв — РИА Новости. Суд отправил под арест подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске и обвиняемого в покушении на теракт, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел <…> расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на совершение террористического акта) <...> По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске
10 января, 14:40
Как отметили в суде, обвиняемый разделял идеологию насилия и создал группу в мессенджере, где искал знакомых и публиковал фото и видео, отражающие эти взгляды.
Инцидент в Курске произошел утром 10 января. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54, в которой раньше учился, и попытался устроить пожар на первом этаже. Это удалось предотвратить. По словам исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, на такой экстраординарный поступок юношу толкнули сложные отношения с одной из учениц.
Подростка вскоре задержали. На видео, опубликованном полицией, он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид.
Расследование продолжается.
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Вчера, 23:25
 
РоссияКурскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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