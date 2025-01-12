https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 12.01.2025

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у берегов Крыма в Черном море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости, 12.01.2025

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россия

республика крым

черное море

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у берегов Крыма в Черном море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. "Магнитуда 4,2, регион Крым", - говорится в сообщении. По данным центра, землетрясения произошло в воскресенье в 17.49 мск в акватории Черного моря на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.

https://ria.ru/20250111/sochi-1993290401.html

россия

республика крым

черное море

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россия, республика крым, черное море, происшествия