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В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова - РИА Новости, 12.01.2025
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13:56 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/krym-1993343093.html
В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова
В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова - РИА Новости, 12.01.2025
В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:56:00+03:00
2025-01-12T13:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его воссоединение с Россией путем референдума в 2014 году было предельно честным и максимально легитимным. "Мы, конечно, с удовлетворением приняли бы признание российского Крыма, Крымской весны. Надеюсь, новая администрация США найдет в себе силы принять это решение. Потому что это была реакция на госпереворот в Киеве, на беззаконие киевских преступников. Наше решение было предельно честным и максимально легитимным. Гораздо более честным и легитимным, чем принятие Декларации независимости США в 1776 году", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости. При этом глава парламента подчеркнул, что для самих крымчан признание со стороны США их выбора на референдуме в 2014 году не является самоцелью. "Наша республика уже более 10 лет является полноправным субъектом Российской Федерации, но для всего мира такое признание было бы знаковым, справедливым событием. А вообще — для нас 20 января 2025 года — это, прежде всего, 34-я годовщина первого крымского референдума, День Республики Крым, а уж потом — день инаугурации Трампа", - сказал Константинов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241121/krym-1984932407.html
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сша, россия, украина, владимир константинов, дональд трамп, владимир путин, оон
США, Россия, Украина, Владимир Константинов, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова

Глава парламента Крыма Константинов надеется, что Трамп признает его российским

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его воссоединение с Россией путем референдума в 2014 году было предельно честным и максимально легитимным.
"Мы, конечно, с удовлетворением приняли бы признание российского Крыма, Крымской весны. Надеюсь, новая администрация США найдет в себе силы принять это решение. Потому что это была реакция на госпереворот в Киеве, на беззаконие киевских преступников. Наше решение было предельно честным и максимально легитимным. Гораздо более честным и легитимным, чем принятие Декларации независимости США в 1776 году", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости.
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При этом глава парламента подчеркнул, что для самих крымчан признание со стороны США их выбора на референдуме в 2014 году не является самоцелью.
"Наша республика уже более 10 лет является полноправным субъектом Российской Федерации, но для всего мира такое признание было бы знаковым, справедливым событием. А вообще — для нас 20 января 2025 года — это, прежде всего, 34-я годовщина первого крымского референдума, День Республики Крым, а уж потом — день инаугурации Трампа", - сказал Константинов.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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СШАРоссияУкраинаВладимир КонстантиновДональд ТрампВладимир ПутинООН
 
 
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