https://ria.ru/20250112/krym-1993343093.html

В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова

В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова - РИА Новости, 12.01.2025

В Крыму надеются, что новая администрация США признает статус полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:56:00+03:00

2025-01-12T13:56:00+03:00

2025-01-12T13:56:00+03:00

сша

россия

украина

владимир константинов

дональд трамп

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879645082_577:687:2996:2047_1920x0_80_0_0_252c6da8875ac6a535bb3fe47f3c1b36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его воссоединение с Россией путем референдума в 2014 году было предельно честным и максимально легитимным. "Мы, конечно, с удовлетворением приняли бы признание российского Крыма, Крымской весны. Надеюсь, новая администрация США найдет в себе силы принять это решение. Потому что это была реакция на госпереворот в Киеве, на беззаконие киевских преступников. Наше решение было предельно честным и максимально легитимным. Гораздо более честным и легитимным, чем принятие Декларации независимости США в 1776 году", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости. При этом глава парламента подчеркнул, что для самих крымчан признание со стороны США их выбора на референдуме в 2014 году не является самоцелью. "Наша республика уже более 10 лет является полноправным субъектом Российской Федерации, но для всего мира такое признание было бы знаковым, справедливым событием. А вообще — для нас 20 января 2025 года — это, прежде всего, 34-я годовщина первого крымского референдума, День Республики Крым, а уж потом — день инаугурации Трампа", - сказал Константинов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241121/krym-1984932407.html

https://ria.ru/20240921/krym-1973982183.html

https://ria.ru/20241114/getts-1983642594.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, владимир константинов, дональд трамп, владимир путин, оон