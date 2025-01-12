https://ria.ru/20250112/kolyma-1993313575.html
На Колыме спасли заблудившегося охотника
На Колыме спасли заблудившегося охотника - РИА Новости, 12.01.2025
На Колыме спасли заблудившегося охотника
Спасатели и волонтеры нашли и эвакуировали заблудившегося охотника в Ягоднинском округе Магаданской области, мужчина вышел на связь по спутниковому телефону,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:44:00+03:00
2025-01-12T07:44:00+03:00
2025-01-12T11:39:00+03:00
происшествия
россия
магаданская область
ягоднинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 12 янв - РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли и эвакуировали заблудившегося охотника в Ягоднинском округе Магаданской области, мужчина вышел на связь по спутниковому телефону, сообщает ГУМЧС России по региону. "К месту происшествия на снегоходах выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 6 МЧС России из поселка Ягодное и волонтеры. Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина потерялся в районе реки Джелгала в Ягоднинском районе. Со слов заявителя, на которые ссылается ведомство, к месту охоты его отвез друг на снегоходе. Мужчина заблудился, и к назначенному месту, откуда его должны были забрать, выйти не смог. "Поздним вечером эвакуируемый был доставлен в поселок Ягодное, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20250109/rybak-1992876730.html
https://ria.ru/20241120/priangare-1984747932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магаданская область, ягоднинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Магаданская область, Ягоднинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Колыме спасли заблудившегося охотника
На Колыме спасатели и волонтеры эвакуировали заблудившегося охотника