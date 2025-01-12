https://ria.ru/20250112/kolyma-1993313575.html

На Колыме спасли заблудившегося охотника

На Колыме спасли заблудившегося охотника - РИА Новости, 12.01.2025

На Колыме спасли заблудившегося охотника

Спасатели и волонтеры нашли и эвакуировали заблудившегося охотника в Ягоднинском округе Магаданской области, мужчина вышел на связь по спутниковому телефону,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T07:44:00+03:00

2025-01-12T07:44:00+03:00

2025-01-12T11:39:00+03:00

происшествия

россия

магаданская область

ягоднинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 12 янв - РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли и эвакуировали заблудившегося охотника в Ягоднинском округе Магаданской области, мужчина вышел на связь по спутниковому телефону, сообщает ГУМЧС России по региону. "К месту происшествия на снегоходах выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 6 МЧС России из поселка Ягодное и волонтеры. Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина потерялся в районе реки Джелгала в Ягоднинском районе. Со слов заявителя, на которые ссылается ведомство, к месту охоты его отвез друг на снегоходе. Мужчина заблудился, и к назначенному месту, откуда его должны были забрать, выйти не смог. "Поздним вечером эвакуируемый был доставлен в поселок Ягодное, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - дополняет ведомство.

https://ria.ru/20250109/rybak-1992876730.html

https://ria.ru/20241120/priangare-1984747932.html

россия

магаданская область

ягоднинский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, магаданская область, ягоднинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)