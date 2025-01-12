https://ria.ru/20250112/kniga-1993310225.html

Японский историк написал книгу о геноциде в Донбассе

Японский историк написал книгу о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 12.01.2025

Японский историк написал книгу о геноциде в Донбассе

Японский историк Такэюки Танака написал и издал книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T06:17:00+03:00

2025-01-12T06:17:00+03:00

2025-01-12T06:39:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака написал и издал книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год — издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Заглавие книги и подзаголовок "Хроника продолжавшегося 8 лет геноцида украинцев против украинцев (2014-2022 годы)" резко выбиваются из череды мейнстримовых тезисов, продвигаемых традиционными японскими СМИ и правительством страны. Как известно, официальный Токио полностью разделяет евроатлантический подход к украинскому кризису и винит в нынешнем конфликте на Украине Москву. При этом японские власти игнорируют события, предшествовавшие началу специальной военной операции.Очнуться от пропагандыКак заявил РИА Новости Танака, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции."Несмотря на то, что Россия… начала специальную военную операцию для защиты жизни и прав жителей Донбасса, японское правительство проигнорировало причину и сочло, что Россия — безнравственная страна, односторонне вторгшаяся на Украину, а японское телевидение, газеты, журналы и ученые все до одного выступили с критикой России и выразили поддержку и солидарность неонацистской власти Украины", — сказал он.По его словам, многим гражданам Японии "промыла мозги" пропаганда японского правительства, они сочли, что Россия неправа, усилились антироссийские настроения."Это неправда, японское правительство следует политической пропаганде Соединенных Штатов и стран Западной Европы, и это опасные действия, которые разрушат дружественные отношения между Японией и Россией, над созданием которых усердно работали наши предшественники", — подчеркнул Танака.Автор заявил, что в своей книге хотел донести до японского народа правду о том, что "плохая — не Россия, а неонацистский режим на Украине, который был создан как марионеточное правительство Соединенными Штатами в результате насильственного переворота, Евромайдана 2014 года"."С этой целью я собрал как можно больше фотографий и обратился к правде о восьми годах, в течение которых неонацистский режим, марионетка Соединенных Штатов, воспевающий бандеровщину, продолжал зверски убивать соотечественников-украинцев", — сказал Танака.Он добавил, что его целью было помочь японскому народу "очнуться" от пропаганды."Я решил написать и издать эту книгу, чтобы японский народ очнулся от пропаганды США, Западной Европы и следующего им японского правительства, чтобы справедливость России была понята", — добавил автор книги.Отзывы в сети В рейтинге литературы о политике в японском сегменте "Амазон" книга уже добиралась до второго места.Один из пользователей сервиса оставил краткий комментарий об издании: "Я хочу, чтобы вы знали правду".Клиент под ником "Пусан" навал книгу "сокровищницей информации из первых уст с российской стороны". Он отметил, что в ней есть много интересных материалов, в частности, "касающихся помощника госсекретаря США Виктории Нуланд во время майданной революции", а также "фотографии бойни в Одессе".По мнению пользователя, прочитав эту книгу, человек должен понять, что утверждения США и стран НАТО о стремлении России нарушить международное право являются ложью. История геноцида Особенность книги в том, что она разбирает историю украинского конфликта не с февраля 2022 года, как принято в лагере союзников США, а с февраля 2014 года. Танака прямо заявляет, что власть в Киеве была захвачена в результате насильственного переворота, а одна из глав о причинах нынешней ситуации называется "Украина захвачена укронацистами (неонацистами)". Танака подробно рассказывает о событиях Евромайдана, в том числе об эпизоде с раздачей Нуланд печенья участникам уличных беспорядков. Все главы сопровождаются фотографиями, в том числе РИА Новости и агентства Sputnik. Отдельная глава посвящена ситуации со зверским убийством, как его характеризует Танака, в Доме профсоюзов в Одессе. В издании приводятся свидетельства о зверствах киевских властей в отношении населения Донбасса. В частности, опубликованы портреты, имена, годы жизни детей, погибших от обстрелов ВСУ. В книге изложены свидетельства об украинских ударах по гражданским объектам: школам, больницам, детским садам и жилым домам, подкрепленные фотографиями. Свидетельства фотожурналистовВ начале книги Танака приводит имена журналистов, "сообщавших о восьми годах геноцида украинцев против украинцев". Отдельная глава посвящена фотокорреспонденту Андрею Стенину, погибшему в 2014 году при исполнении профессионального долга на юго-востоке Украины. В ней автор прослеживает весь творческий путь корреспондента.Как пишет Танака, руководитель объединенной дирекции информации "Россия сегодня" Александр Штоль отмечал, что "самые взыскательные представители фотодокументалистики признают: творчество Андрея Стенина — это высшая степень журналистской честности".Автор приводит слова первого заместителя главного редактора медиагруппы Сергея Кочеткова, который заявил, что "Андрей снимал войну такой, какая она есть, какой он ее видел".Отдельные главы также посвящены фотокорреспондентам "России сегодня", освещавшим события в Донбассе, Валерию Мельникову и Илье Питалеву.Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий рядом с городом Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин — не единственный российский журналист, ставший жертвой ВСУ. В 2014 году были также убиты сотрудники ВГТРК — корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян. В 2023 году погибли военный журналист "РИА Новости" Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.

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Дарья Буймова

в мире, россия, донбасс, украина, андрей стенин, виктория нуланд, сергей кочетков, вооруженные силы украины, нато, вгтрк