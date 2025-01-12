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В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа - РИА Новости, 12.01.2025
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11:12 12.01.2025 (обновлено: 11:42 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/kitay-1993326722.html
В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа
В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа - РИА Новости, 12.01.2025
В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа
Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:12:00+03:00
2025-01-12T11:42:00+03:00
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ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ху Цянцян. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. "Согласно недавно опубликованным данным о мониторинге острых респираторных инфекций, представленным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю 2025 года грипп находился в фазе сезонного распространения, при этом рост числа случаев заражения вирусами гриппа замедляется", - сказал Ху Цянцян. По его словам, коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, зарегистрированных в приемных и амбулаторных отделениях по всей стране, увеличился на 3,8% по сравнению с прошлой неделей, "что ниже уровня за аналогичный период прошлого года". "Ожидается, что активность гриппа может постепенно снижаться в середине или конце текущего месяца, однако уровень активности гриппа различается в зависимости от провинции", - указал он. При этом Ху Цянцян подчеркнул, что "в настоящее время не наблюдается нехватки медицинских ресурсов, производство, поставки и запасы ключевых лекарственных препаратов находятся на нормальном уровне". Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html
https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992911001.html
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в мире, китай, грипп
В мире, Китай, Грипп
В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа

Госкомздрав Китая заявил о замедлении роста числа случаев заражения гриппом

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ху Цянцян.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
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"Согласно недавно опубликованным данным о мониторинге острых респираторных инфекций, представленным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю 2025 года грипп находился в фазе сезонного распространения, при этом рост числа случаев заражения вирусами гриппа замедляется", - сказал Ху Цянцян.
По его словам, коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, зарегистрированных в приемных и амбулаторных отделениях по всей стране, увеличился на 3,8% по сравнению с прошлой неделей, "что ниже уровня за аналогичный период прошлого года".
"Ожидается, что активность гриппа может постепенно снижаться в середине или конце текущего месяца, однако уровень активности гриппа различается в зависимости от провинции", - указал он.
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При этом Ху Цянцян подчеркнул, что "в настоящее время не наблюдается нехватки медицинских ресурсов, производство, поставки и запасы ключевых лекарственных препаратов находятся на нормальном уровне".
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
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