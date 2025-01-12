https://ria.ru/20250112/kitay-1993326722.html

В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа

В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа - РИА Новости, 12.01.2025

В Китае заявили о замедлении роста числа заражений вирусами гриппа

Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:12:00+03:00

2025-01-12T11:12:00+03:00

2025-01-12T11:42:00+03:00

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ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Рост числа случаев заражения вирусами гриппа в Китае замедляется, нехватки медицинских ресурсов не наблюдается, заявил на пресс-конференции официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ху Цянцян. Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. "Согласно недавно опубликованным данным о мониторинге острых респираторных инфекций, представленным Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю 2025 года грипп находился в фазе сезонного распространения, при этом рост числа случаев заражения вирусами гриппа замедляется", - сказал Ху Цянцян. По его словам, коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, зарегистрированных в приемных и амбулаторных отделениях по всей стране, увеличился на 3,8% по сравнению с прошлой неделей, "что ниже уровня за аналогичный период прошлого года". "Ожидается, что активность гриппа может постепенно снижаться в середине или конце текущего месяца, однако уровень активности гриппа различается в зависимости от провинции", - указал он. При этом Ху Цянцян подчеркнул, что "в настоящее время не наблюдается нехватки медицинских ресурсов, производство, поставки и запасы ключевых лекарственных препаратов находятся на нормальном уровне". Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.

https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html

https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992911001.html

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, грипп