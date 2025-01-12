В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве – в 11.59 мск. Затем она распространилась на Киевскую область, после чего – на остальные регионы.
Ранее тревога была объявлена в Сумской области, там она продолжает действовать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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