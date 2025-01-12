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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 12.01.2025 (обновлено: 12:32 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/kiev-1993331566.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:05:00+03:00
2025-01-12T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве – в 11.59 мск. Затем она распространилась на Киевскую область, после чего – на остальные регионы.Ранее тревога была объявлена в Сумской области, там она продолжает действовать.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве – в 11.59 мск. Затем она распространилась на Киевскую область, после чего – на остальные регионы.
Ранее тревога была объявлена в Сумской области, там она продолжает действовать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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