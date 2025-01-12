https://ria.ru/20250112/kiev-1993331566.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:05:00+03:00

2025-01-12T12:05:00+03:00

2025-01-12T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

в мире

россия

черниговская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве – в 11.59 мск. Затем она распространилась на Киевскую область, после чего – на остальные регионы.Ранее тревога была объявлена в Сумской области, там она продолжает действовать.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

черниговская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, в мире, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, украина