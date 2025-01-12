https://ria.ru/20250112/kiev-1993302442.html

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

В Киеве снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T01:34:00+03:00

2025-01-12T01:34:00+03:00

2025-01-12T01:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 01.06 мск. Ранее тревога в городе объявлялась с 23.07 по 23.15. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993300340.html

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киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины