В Киеве снова объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 01.06 мск.
Ранее тревога в городе объявлялась с 23.07 по 23.15.
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