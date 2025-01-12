https://ria.ru/20250112/khimki-1993369781.html
Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали
Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали - РИА Новости, 12.01.2025
Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:28:00+03:00
2025-01-12T18:28:00+03:00
2025-01-12T19:52:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Подмосковье на 1200 квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Прокуратура Московской области уточняет, что в воскресенье в 13.20 мск поступило сообщение о возгорании в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на улице Заводская, информация о пострадавших не поступала.
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россия
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Работа МЧС на месте пожара в подмосковных Химках
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
2025-01-12T18:28
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РИА Новости
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали
МЧС локализовало пожар в помещении по производству и хранению пленки в Химках