https://ria.ru/20250112/khimki-1993369781.html

Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали

Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали - РИА Новости, 12.01.2025

Пожар в Химках на 1,2 тысяч квадратных метров локализовали

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:28:00+03:00

2025-01-12T18:28:00+03:00

2025-01-12T19:52:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Подмосковье на 1200 квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Прокуратура Московской области уточняет, что в воскресенье в 13.20 мск поступило сообщение о возгорании в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на улице Заводская, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20250112/pozhar-1993353889.html

россия

московская область (подмосковье)

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Работа МЧС на месте пожара в подмосковных Химках Сотрудники МЧС России локализовали пожар в помещении по производству и хранению пленки в подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. 2025-01-12T18:28 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)