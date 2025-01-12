https://ria.ru/20250112/kharris-1993328499.html

В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ

В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025

В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ

Возможная кража со взломом произошла в доме вице-президента США Камалы Харрис, передает телеканал ABC7. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможная кража со взломом произошла в доме вице-президента США Камалы Харрис, передает телеканал ABC7. Ранее газета Washington Post сообщила, что дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров. "В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис", - говорится в публикации телеканала. Уточняется, что никаких доказательств взлома обнаружено не было, двое были задержаны за нарушение комендантского часа. По данным телеканала, идет расследование. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. По данным Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала мощных лесных пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

https://ria.ru/20250110/kharris-1993033341.html

https://ria.ru/20250108/kharris-1992788968.html

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в мире, лос-анджелес, сша, камала харрис, происшествия