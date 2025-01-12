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В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
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11:30 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/kharris-1993328499.html
В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ
В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ
Возможная кража со взломом произошла в доме вице-президента США Камалы Харрис, передает телеканал ABC7. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:30:00+03:00
2025-01-12T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможная кража со взломом произошла в доме вице-президента США Камалы Харрис, передает телеканал ABC7. Ранее газета Washington Post сообщила, что дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров. "В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис", - говорится в публикации телеканала. Уточняется, что никаких доказательств взлома обнаружено не было, двое были задержаны за нарушение комендантского часа. По данным телеканала, идет расследование. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. По данным Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала мощных лесных пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
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в мире, лос-анджелес, сша, камала харрис, происшествия
В мире, Лос-Анджелес, США, Камала Харрис, Происшествия
В доме Харрис возможно произошла кража, сообщили СМИ

ABC7: в доме вице-президента США Харрис произошла возможная кража со взломом

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможная кража со взломом произошла в доме вице-президента США Камалы Харрис, передает телеканал ABC7.
Ранее газета Washington Post сообщила, что дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров.
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"В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис", - говорится в публикации телеканала.
Уточняется, что никаких доказательств взлома обнаружено не было, двое были задержаны за нарушение комендантского часа.
По данным телеканала, идет расследование.
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Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.
По данным Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала мощных лесных пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
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Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации
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