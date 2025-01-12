https://ria.ru/20250112/kedmi-1993310067.html

Названа необычная причина попыток начать выборы на Украине

Названа необычная причина попыток начать выборы на Украине - РИА Новости, 12.01.2025

Названа необычная причина попыток начать выборы на Украине

Украина рассчитывает начать мирные переговоры во главе с легитимной властью, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T06:21:00+03:00

2025-01-12T06:21:00+03:00

2025-01-12T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина рассчитывает начать мирные переговоры во главе с легитимной властью, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".В среду украинское издание "Телеграф" сообщило со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру."Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Россия готова вести переговоры с легитимной, законной властью", — рассказал политолог.Он напомнил, что Владимир Зеленский, в свою очередь, не обладает никакой легитимностью, а его правление противоречит конституции. По его словам, судьба Зеленского будет находиться в руках США, которые могут начать искать другую подходящую кандидатуру."Соединенные Штаты, которые и решают, кто будет управлять Украиной, <...> придут к решению, что Зеленский — это не лучшая фигура. И тогда будут искать альтернативу, которая придет к власти в результате выборов", — добавил он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250112/sleboda-1993305540.html

https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993308712.html

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993300340.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, россия