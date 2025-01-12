Названа необычная причина попыток начать выборы на Украине
Кедми: слухами о выборах Украина хочет начать переговоры с легитимной властью
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина рассчитывает начать мирные переговоры во главе с легитимной властью, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".
В среду украинское издание "Телеграф" сообщило со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.
"Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Россия готова вести переговоры с легитимной, законной властью", — рассказал политолог.
Он напомнил, что Владимир Зеленский, в свою очередь, не обладает никакой легитимностью, а его правление противоречит конституции. По его словам, судьба Зеленского будет находиться в руках США, которые могут начать искать другую подходящую кандидатуру.
"Соединенные Штаты, которые и решают, кто будет управлять Украиной, <...> придут к решению, что Зеленский — это не лучшая фигура. И тогда будут искать альтернативу, которая придет к власти в результате выборов", — добавил он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".