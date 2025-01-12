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Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США - РИА Новости, 12.01.2025
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20:21 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993380926.html
Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США
Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США - РИА Новости, 12.01.2025
Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США
Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США с точки зрения масштаба разрушений и связанных с этим затрат, заявил в воскресенье губернатор РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:21:00+03:00
2025-01-12T20:21:00+03:00
в мире
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гэвин ньюсом
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
происшествия
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США с точки зрения масштаба разрушений и связанных с этим затрат, заявил в воскресенье губернатор штата Гэвин Ньюсом. "Я думаю, что это станет таковым по затратам и по масштабу и размаху разрушений", – сказал он в интервью телеканалу NBC, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Губернатор напомнил, что во время пожара Tubbs осенью 2017 года было уничтожено 5600 домов, а при пожаре Camp Fire в 2018-м – 18 тысяч жилых единиц. Тогда погибли 80 человек. На данный момент, по словам Ньюсома, подтверждено 13 смертей в результате лесных пожаров в Калифорнии, но число жертв, вероятно, увеличится. "У нас работают поисково-спасательные команды и собаки-ищейки. Вероятно, погибших будет больше", – добавил он, подчеркнув, что данные о жертвах в настоящее время уточняются. Ньюсом выразил обеспокоенность из-за погодных условий, которые могут осложнить борьбу с огнём. "Наши основные задачи – обеспечение безопасности людей и защита имущества, при этом мы сосредоточены на контроле за границами пожаров", – пояснил губернатор. Он добавил, что в воскресенье вечером и в понедельник в регионе ожидаются порывы ветра скоростью свыше 50 миль в час, что усложняет ситуацию. В завершение он отметил, что власти штата уже перераспределяют ресурсы в наиболее пострадавшие районы. "Мы не ограничиваемся текущими пожарами, а охватываем всё больше округов, чтобы справиться с угрозой", – подчеркнул Ньюсом.
https://ria.ru/20250109/bayden-1992873459.html
https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html
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в мире, калифорния, сша, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, происшествия
В мире, Калифорния, США, Гэвин Ньюсом, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Происшествия
Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США

Губернатор Ньюсом: пожары в Калифорнии станут крупнейшим бедствием в истории США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожары в Калифорнии
Пожары в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Пожары в Калифорнии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США с точки зрения масштаба разрушений и связанных с этим затрат, заявил в воскресенье губернатор штата Гэвин Ньюсом.
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"Я думаю, что это станет таковым по затратам и по масштабу и размаху разрушений", – сказал он в интервью телеканалу NBC, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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Губернатор напомнил, что во время пожара Tubbs осенью 2017 года было уничтожено 5600 домов, а при пожаре Camp Fire в 2018-м – 18 тысяч жилых единиц. Тогда погибли 80 человек. На данный момент, по словам Ньюсома, подтверждено 13 смертей в результате лесных пожаров в Калифорнии, но число жертв, вероятно, увеличится.
"У нас работают поисково-спасательные команды и собаки-ищейки. Вероятно, погибших будет больше", – добавил он, подчеркнув, что данные о жертвах в настоящее время уточняются.
Ньюсом выразил обеспокоенность из-за погодных условий, которые могут осложнить борьбу с огнём.
"Наши основные задачи – обеспечение безопасности людей и защита имущества, при этом мы сосредоточены на контроле за границами пожаров", – пояснил губернатор.
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Он добавил, что в воскресенье вечером и в понедельник в регионе ожидаются порывы ветра скоростью свыше 50 миль в час, что усложняет ситуацию.
В завершение он отметил, что власти штата уже перераспределяют ресурсы в наиболее пострадавшие районы.
"Мы не ограничиваемся текущими пожарами, а охватываем всё больше округов, чтобы справиться с угрозой", – подчеркнул Ньюсом.
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В миреКалифорнияСШАГэвин НьюсомЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуПроисшествия
 
 
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