https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993380926.html

Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США

Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США - РИА Новости, 12.01.2025

Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США

Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США с точки зрения масштаба разрушений и связанных с этим затрат, заявил в воскресенье губернатор РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T20:21:00+03:00

2025-01-12T20:21:00+03:00

2025-01-12T20:21:00+03:00

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гэвин ньюсом

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США с точки зрения масштаба разрушений и связанных с этим затрат, заявил в воскресенье губернатор штата Гэвин Ньюсом. "Я думаю, что это станет таковым по затратам и по масштабу и размаху разрушений", – сказал он в интервью телеканалу NBC, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Губернатор напомнил, что во время пожара Tubbs осенью 2017 года было уничтожено 5600 домов, а при пожаре Camp Fire в 2018-м – 18 тысяч жилых единиц. Тогда погибли 80 человек. На данный момент, по словам Ньюсома, подтверждено 13 смертей в результате лесных пожаров в Калифорнии, но число жертв, вероятно, увеличится. "У нас работают поисково-спасательные команды и собаки-ищейки. Вероятно, погибших будет больше", – добавил он, подчеркнув, что данные о жертвах в настоящее время уточняются. Ньюсом выразил обеспокоенность из-за погодных условий, которые могут осложнить борьбу с огнём. "Наши основные задачи – обеспечение безопасности людей и защита имущества, при этом мы сосредоточены на контроле за границами пожаров", – пояснил губернатор. Он добавил, что в воскресенье вечером и в понедельник в регионе ожидаются порывы ветра скоростью свыше 50 миль в час, что усложняет ситуацию. В завершение он отметил, что власти штата уже перераспределяют ресурсы в наиболее пострадавшие районы. "Мы не ограничиваемся текущими пожарами, а охватываем всё больше округов, чтобы справиться с угрозой", – подчеркнул Ньюсом.

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